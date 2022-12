DFB spricht Geldstrafen gegen fünf Drittliga-Klubs aus

Der DFB bittet fünf Drittligavereine zur Kasse. Aufgrund verschiedener Vergehen werden Strafen von bis zu 28.400 Euro fällig.

Am tiefsten muss 1860 München in die Tasche greifen. Die Münchner Löwen wurden vom Sportgericht gleich in drei Fällen verurteilt, weshalb sich die Summe auf knapp 30.000 Euro aufaddiert. Ligarivale Osnabrück bekam eine Strafe in Höhe von 9800 Euro für zwei Vorfälle, der SC Freiburg muss eine Zahlung von 8400 Euro leisten. Außerdem gab es weitere Urteile gegen den 1. FC Saarbrücken und den Halleschen FC. Für die Saarländer werden 7000 Euro fällig, der HFC muss 2250 Euro berappen.