DFB sperrt Butzen für ein Spiel

Der in Gänze gebrauchte Sonntagnachmittag hielt für den FSV Zwickau auch eine Rote Karte gegen Nils Butzen bereit. Nun gibt es ein Sportgerichtsurteil.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte FSV-Profi Nils Butzen am Dienstag für eine Partie, der Richterspruch ist rechtskräftig. Grund für die Rote Karte, die Schiedsrichter Nicolas Winter im zur Pause abgebrochenen Spiel der Zwickauer gegen Rot-Weiss Essen kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigte, war eine Notbremse, die Butzen gegen den durchbrechenden RWE-Flügelspieler Isaiah Young zog (45.+1).

Butzen flog vom Platz, der folgende Freistoß landete am ausgestreckten Arm seines Teamkollegen Johan Gomez. Winter gab Handelfmeter, den Simon Engelmann gegen die dezimierten Zwickauer zum 1:1-Pausenstand verwandelte (45.+4). Danach kam es zum Eklat, als der Referee beim Gang Richtung Spielertunnel mit Bier überschüttet wurde - und somit zum Spielabbruch.

Auswärtsspiel in Osnabrück

Während der gesperrte Butzen den "Schwänen" am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) auswärts in Osnabrück fehlen wird, ist noch nicht bekannt, wie das abgebrochene Spiel gewertet wird. Vieles spricht für einen Essener Sieg am grünen Tisch.

Bei noch fünf zu absolvierenden Spielen steht der FSV als Tabellenvorletzter angesichts von derzeit sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer vor dem Niedergang in die Regionalliga Nordost.