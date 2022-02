DFB-Pokal der Frauen: Hier laufen die Spiele in TV und Stream

Das Pokal-Viertelfinale am Montag zwischen Carl Zeiss Jena und Bayern München wird bei Sky übertragen. Auch die drei anderen Partien können live verfolgt werden.

Wenn am Montagabend um 18.30 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld der Anpfiff ertönt, wird Sky das Pokalduell zwischen Carl Zeiss Jena und dem FC Bayern live übertragen.

Tags darauf treffen die SGS Essen und Bayer 04 Leverkusen im Westduell aufeinander (19 Uhr). DFB-TV überträgt aus dem Stadion Essen ebenso, wie auch die Partien am Mittwoch zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Schlusslicht SC Sand (18 Uhr) sowie um 19 Uhr die Partie zwischen dem letzten Zweitligisten SV Henstedt-Ulzburg und dem 1. FFC Turbine Potsdam.

Das Halbfinale findet am 17. und 18. April statt, das Finale steigt am 28. Mai im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Sky zeigt ein Topspiel jeder Hauptrunde und damit insgesamt sechs Begegnungen live. Sowohl die ARD als auch Sky übertragen das Endspiel in Köln.