DFB-Elf terminiert Tests gegen Frankreich und Niederlande

Der DFB hat die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande im März 2024 bestätigt und die Partien zeitgenau angesetzt.

Die EM-Euphorie konnte durch die durchwachsenen Auftritte der deutschen Nationalmannschaft bisher noch nicht entfacht werden. Im März bekommt das Team von Julian Nagelsmann die erneute Chance, den Glauben an eine erfolgreiche Heim-EM zu erwecken, denn dann stehen zwei echte Härteproben auf dem Programm.

Deutschland trifft zunächst am 23. März in Lyon (21 Uhr) auf den zweimaligen Europameister und aktuellen Vize-Weltmeister Frankreich. Drei Tage später findet am 26. März (20.45 Uhr) die Partie gegen die Niederlande in Frankfurt statt.

Nagelsmann sicher: "Unter Wert verkauft"

"Zwei traditionsreiche Duelle mit großen Fußballnationen sind der perfekte Start in das EM-Jahr", freut sich Nagelsmann. "Frankreich zählt zu den Topfavoriten auf den Titel, auch mit den Niederlanden ist immer zu rechnen. Ich bin mir sicher, dass wir uns im vergangenen Jahr, mit dem wir alle nicht zufrieden sind, unter Wert verkauft haben. Wir haben viel Arbeit vor uns, um optimal vorbereitet in die ersten Länderspiele des Jahres und vor allem in das Turnier zu gehen. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber wir sind heiß und freuen uns sehr auf diese Herausforderungen."

Somit gibt es also das schnelles Wiedersehen mit Frankreich: Im ersten Spiel nach der Entlassung von Hansi Flick hatte Deutschland Mitte September in Dortmund gegen die Equipe Tricolore mit 2:1 gewonnen. Auf der Bank damals saß Rudi Völler. Das bis dato letzte Duell mit den Niederlanden hatte am 29. März 2022 mit 1:1 geendet.

Es sind die letzten Länderspiele, ehe die heiße Phase der EM-Vorbereitung beginnt. Mitte Mai wird Nagelsmann seinen EM-Kader nominieren. Im Juni folgen zwei weitere Länderspiele, ehe am 14. Juni das Eröffnungsspiel in München gegen Schottland steigt.