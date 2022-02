DFB-Akademie inside: Was bei Gnabry & Co. auf dem Speiseplan steht

Im Rahmen von "Akademie inside" erscheint im kicker einmal im Monat eine Kolumne von Experten der DFB-Akademie. Diesmal: Anna Lena van der Felden, Ernährungsexpertin der Akademie, und Anton Schmaus, Koch der Nationalmannschaft.

Von Anna Lena van der Felden und Anton Schmaus

Manchmal muss es etwas Süßes sein. Was jeder kennt, gilt auch für Spitzensportler. Nur legen wir bei unseren Nationalspielern (Anm.: die männliche Form umfasst alle Geschlechter) besonderen Wert auf gesunde Ernährung. Wenn die Spieler ein Schokoladenmousse möchten, bekommen sie es. Ohne Zucker und Sahne, dafür benutzen wir Banane und Avocado - und es schmeckt trotzdem. Die Spieler merken nicht einmal, dass unsere Desserts inzwischen vegan sind.

Unsere Aufgabe ist es nicht nur, im sportlichen Kontext richtig gut zu kochen. Schon für unsere Junioren bieten wir, im Rahmen der Performance Days, ab der U 15 Workshops zum Thema Ernährung an und trainieren praktisch mit Spielern und Eltern, worauf es ankommt. Besonders bei den jüngeren Spielern achten wir aber darauf, Mahlzeiten anzubieten, die sie kennen. Dagegen, dass junge Leute auch mal einen Burger oder Döner essen, spricht trotzdem nichts. Aber das kommt eher im Urlaub vor - in Wettkampfzeiten ist das auf höchstem Niveau zum Beispiel bei der A-Nationalmannschaft schwer vorstellbar.

Die erfahrenen Spieler wissen oft bereits, was ihr Körper benötigt

Grundsätzlich sind die Anforderungen an Fußballer ähnlich wie bei vergleichbaren Sportarten. Wir achten bei Länderspielen auf die Flüssigkeitszufuhr, das Speisenangebot und das Timing der Nahrungszufuhr. Bei der Auswahl der Speisen sind zum Beispiel Themen wie die Magenverweildauer und die Energieverfügbarkeit wichtig. Es geht darum, dass die Spieler wissen, welche Mengen sie wann in welcher Zusammenstellung essen sollen. Idealerweise sollte das Essen verdaut sein, wenn auf dem Platz angepfiffen wird, und nicht schwer im Magen liegen. Drei bis vier Stunden vor dem Spiel gibt es deshalb die letzte große Mahlzeit. Zu fettige Speisen sollten dabei vermieden werden. Während der Partie gibt es ein Getränk, das Kohlenhydrate enthält.

Die erfahrenen Spieler wissen oft bereits, was ihr Körper benötigt, und sagen: Ich brauche meinen Buchweizen anstatt dem Milchreis. Wir stellen am Buffet Optionen zur Auswahl, damit jeder ausprobieren kann, was ihm guttut und was nicht. Da holen sich die Spieler auch mal den einen oder anderen Tipp und fragen: "Wie machst du das?" Unser Bircher Müsli zum Beispiel hat inzwischen fast jeder Nationalspieler zu Hause. Was und wie viel auf dem Teller landet, ist sehr individuell. Am Spieltag gibt es keine Experimente, jeder Spieler sollte seiner individuellen Routine folgen. An freien Tagen gibt es am Buffet eine leichtere Auswahl, an Spieltagen vermehrt Kohlenhydrate. Dabei versuchen wir allen Ansprüchen gerecht zu werden: ob glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch oder vegan. Um besser zu verstehen, was den Spielern weiterhilft, gibt es an der Akademie ein Forschungsprojekt zum Thema "positionsspezifische Ernährung". Braucht ein Linksaußen vielleicht andere Nährstoffe als ein Innenverteidiger? Unter anderem das versuchen wir herauszufinden.

Anna Lena van der Felden (35), Ernährungsexpertin der Akademie, begleitet die Aktivitäten rund um das Thema Ernährung für die Nationalmannschaften.

Anton Schmaus (40) führt als Sternekoch drei Restaurants in Regensburg. Er ist seit 2017 Koch der A-Nationalmannschaft und begleitet das Team bei allen Turnieren.

Einmal im Monat schreiben Expertinnen und Experten der DFB-Akademie im kicker über eines der vielfältigen Akademiethemen wie Trainerausbildung, Technikschule, Taktikschule, Manager-Zertifikat, Ernährung, neurozentriertes Training oder künstliche Intelligenz. Es geht um Entwicklung und Fortschritt im Fußball - kurzum: "Akademie inside".