Deutschlands tragische Torjägerin: So gut ist Alexandra Popp in FIFA 23

Deutschland ist bei der Frauen Fußball-WM ausgeschieden. Im FIFA-23-WM-Modus lässt sich das verhindern - mit Alexandra Popp im Sturm, an der es ganz sicher nicht lag. Wie gut ist die 31-Jährige in der Fußball-Simulation?

Ein Traumtor gegen Marokko, ein ganz wichtiges gegen Kolumbien, ein Hoffnungsschimmer gegen Südkorea. Wenngleich Alexandra Popp ihre Klasse bei der Frauen Fußball-Weltmeisterschaft hat aufblitzen lassen, für's Weiterkommen gereicht hat es nicht. Deutschland schied nach der Gruppenphase sensationell erstmals aus. Umschreiben lässt sich dieses Schicksal im WM-Modus von FIFA 23 - mit einer starken Popp?

DFB-Trio um Popp gehört zu den stärksten Deutschen

Wer in der Liste der stärksten Spielerinnen nach ihr sucht, muss allerdings etwas weiter nach unten scrollen. Auf Rang 28 steht die Wolfsburgerin, die eine Gesamtbewertung von 87 hat. Genauso wie Nationalmannschaftskolleginnen Lina Magull und Lena Oberdorf. Die besten Akteurinnen in FIFA 23 sind Sam Kerr und Alexis Putellas - beide bekamen eine 91.

Ein schlechtes Omen? Tatsächlich wird die Stürmerin der Deutschen in der Fußball-Simulation ihrem Stil entsprechend abgebildet. Eine physisch starke Strafraumstürmerin, die ihre Paradedisziplin in den Kopfbällen hat. Dort wird sie in FIFA 23 mit einer 95 bewertet, auch die Attribute herum sind äußerst gut, Sprungkraft (90) und Stärke (90) seien genannt. Fünf Sterne schwacher Fuß und Außenristschuss als Eigenschaft machen sie auch mit dem Ball am Fuß zu einer potenziellen Top-Stürmerin.

Ihre gute Physis sowie Aggressivität (84) kann sie auch gegen den Ball einsetzen, vor allem, da ihre Arbeitsraten sowohl in der Offensive und Defensive hoch sind. Als alternative Position wird das linke Mittelfeld angegeben, was ihr in FIFA 23 eher nicht entgegenkommt.

Robben von den Wölfinnen?

Das liegt zum einen an der Schnelligkeit, die im Vergleich zu den Attributen eher niedrig ist. Eine 78 in der Beschleunigung und 79 im Sprint sprechen nicht für eine Flügelflitzerin, die von Außen Bälle in die Mitte gibt. Ihre Bewertung bei den Flanken (74) unterstreicht das. Denkbar ist jedoch eine inverse Außenstürmerin, die in die Mitte zieht und den Abschluss sucht. Die bereits genannten Eigenschaften lassen das zumindest in der Theorie möglich erscheinen.

Während in FIFA 23 Frauen noch nicht in Ultimate Team vertreten sind, ändert sich das in EA SPORTS FC 24. Dann würde Alexandra Popp auch eine Karte in jenem Modus bekommen. Je nach Meta des Spiels und Up- oder Downgrade der Werte könnte das Item beliebt werden. Spätestens allerdings Spezialobjekte mit höherem Tempo.