2:0 - Deutsche U 18 legt gegen die USA nach

Die deutsche U-18-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel beim Vaclav-Jezek-Turnier in Tschechien gewonnen. Gegen die USA setzte sich die DFB-Auswahl mit 2:0 durch.

Leon Catak (SC Freiburg) brachte die U 18 in Zlin gegen die USA kurz vor der Pause in Führung (38.), in Durchgang zwei sorgte Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic vom Punkt für den Endstand (73.). Da auch das erste Spiel gegen Tschechien erfolgreich gestaltet wurde, liegt die DFB-Auswahl in der Tabelle mit sechs Punkten auf Rang eins - gefolgt von der Slowakei, Finnland, Mexiko, Tschechien und den USA.

Spielinfo Stadion Letna Anstoß 23.09.2022, 16:00 Uhr Stadion Letna Zlin

"Es war ein Arbeitssieg, ich war nicht zu 100 Prozent zufrieden. Wir sind mit der aggressiven Gangart der Amerikaner nicht immer klargekommen", monierte Trainer Christian Wörns nach der Partie. Zum Abschluss des Sechs-Nationen-Turniers, bei dem jedes Team drei Partien bestreitet, geht es am Sonntag (11 Uhr) in Kromeriz gegen Mexiko.