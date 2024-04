Trotz erneutem Shorthander: DEB-Team unterliegt Slowakei knapp

Nach dem 7:3 vor zwei Tagen in Kaufbeuren für die deutsche Auswahl gelang den Slowaken am Samstag in Augsburg die Revanche: In einer munteren Partie siegten die Gäste gegen das DEB-Team erst in der Overtime mit 5:4.

Justin Schütz (Mi.) und das DEB-Team verloren im zweiten Test gegen die Slowakei knapp. IMAGO/Eibner