Dreimal Stenberg: DEB-Nachwuchs kann nach dem Auftaktcoup nicht nachlegen

Nach dem historischen ersten Sieg bei einer WM gegen Finnland ging es für die deutsche U-20-Eishockey-Auswahl am Donnerstag gegen Schweden, der nächste Überraschungscoup gelang nicht. Vielmehr war Otto Stenberg nicht zu stoppen.

War von der deutschen Mannschaft nicht in den Griff zu bekommen: Otto Stenberg. IMAGO/Bildbyran

Einen Tag nach dem Coup gegen Finnland kassieren die deutschen Eishockey-Junioren bei der WM die erste Niederlage. Trotzdem kann bereits am Samstag das Viertelfinale perfekt gemacht werden.

Die DEB-Junioren haben bei der Weltmeisterschaft in Schweden im zweiten Vorrundenspiel eine erneute Überraschung verpasst. Am Donnerstag unterlag die deutsche U-20-Auswahl in Göteborg Gastgeber und Mitfavorit Schweden deutlich mit 0:5 (0:1, 0:1, 0:3).

Vor rund 11 000 Zuschauern in Göteborg hielt sich das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter lange gut, fand aber kein Mittel gegen den erst 18 Jahre alten Otto Stenberg, der dreimal traf.

Bucht das DEB-Team gegen Lettland das Viertelfinal-Ticket?

Am Mittwoch war Deutschland mit einem überraschenden 4:3 gegen Finnland gestartet. Am Samstag (19.30 Uhr/LIVE! bei kicker) ist Lettland der dritte deutsche Vorrundengegner. Dann kann das DEB-Team bereits vorzeitig wie im vergangenen Jahr den Einzug ins WM-Viertelfinale und damit den vorzeitigen Klassenverbleib perfekt machen.

Letzter deutscher Vorrundengegner ist am Silvestertag Kanada. Die besten vier Teams beider Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Letzten spielen in einem Relegations-Match um den Klassenverbleib.