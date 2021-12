Fehlstart für Streichsbier-Elf: "Wir sind in einem Lernprozess"

Die deutsche U-18-Nationalmannschaft hat den Auftakt beim Winterturnier in Israel verpatzt. Nach dem 1:3 gegen Russland sah Trainer Guido Streichsbier vor allem defensiv viel Luft nach oben.

Einziger DFB-Torschütze am Sonntag gegen Russland: Dritan Makqaj (re., hier im Zweikampf mit Vasilev Dmitrii). Lior Mizrahi

0:2 nach zehn Minuten - für die deutsche U 18 ging der Start beim Winterturnier in Israel am Sonntag nach hinten los: Daniil Zorin (2.) und Nikita Saltykov (10.) trafen beim Auftaktspiel des Mini-Wettbewerbs in Schefajim für Russland und brachten die Niederlage der DFB-Elf damit früh auf den Weg.

Dritan Maqkaj von Eintracht Frankfurt verkürzte zwar schon bald (17.) und ließ die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier besser ins Spiel kommen. Doch die wenigen weiteren guten Möglichkeiten blieben ungenutzt, allen voran Ben Labes (Holstein Kiel) hatte kein Abschlussglück.

Stattdessen erzielte Igor Dmitriev unter Mithilfe von Keeper Mio Backhaus (Werder Bremen) den 3:1-Endstand (62.), der Deutschland vor den weiteren Spielen gegen Gastgeber Israel (Mittwoch, 19 Uhr) und die Vereinigten Arabischen Emirate (Freitag, 11 Uhr) unter Zugzwang bringt.

"Was ich auch von einer neu zusammengesetzten Mannschaft erwarten kann, ist, dass sie sauber verteidigt"

"Wir sind in einem Lernprozess, das hat man heute gesehen", bilanzierte Streichsbier auf der DFB-Website. "Wir betreiben einen großen Aufwand, bekommen aber zu einfache Gegentreffer. Da müssen wir konsequenter verteidigen. Leider sind die Jungs erst nach dem 0:2 richtig aufgewacht. Dann haben wir so gespielt, wie wir das wollten."

Seine Spieler müssten "einfach ihre Erfahrungen sammeln", so der Trainer weiter. "Was ich jedoch auch von einer neu zusammengesetzten Mannschaft erwarten kann, ist, dass sie sauber verteidigt. Nicht nur daran werden wir in den kommenden Tagen weiter arbeiten."