Frankfurter Staff ebnet den Weg: Deutsche U 16 feiert 5:0-Sieg gegen Österreich

Die deutsche U-16-Nationalmannschaft hat den Auftakt in die neue Länderspielsaison gemeistert und das erste von zwei Testspielen gegen Nachbarland Österreich für sich entschieden. In Landshut stand am Ende ein 5:0-Erfolg zu Buche.

Vor 1.654 anwesenden Fans startete die deutsche Mannschaft zunächst etwas "holprig" in die Begegnung, wie Trainer Marc-Patrick Meister auf der DFB-Website verriet. "Im Verlauf der Partie haben wir dann aber die Kontrolle übernommen und uns viele Chancen herausgespielt." So war es der 15-jährige Alexander Staff von Eintracht Frankfurt, der in der ersten Halbzeit die Treffer Nummer eins und zwei für sein Team erzielte (12., 31.). In der Folge dauerte es eine Weile, bis das nächste Tor auf sich folgen ließ. Der Grund dafür war schnell ausgemacht.

"Mit etwas mehr Präzision im Passspiel hätten wir noch mehr attackieren können. Unterm Strich haben wir fünf wirklich schöne Tore erzielt und zu Null gespielt. Da gibt es zunächst für heute Abend nicht so viel zu meckern", bilanzierte ein letztlich zufriedener Mester am Ende des Tages. Im zweiten Durchgang trugen sich noch der Karlsruher Eymen Laghrissi (72.), Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach (81.) und Dustin Buck aus Augsburg (90.+2) in die Torschützenliste ein.

Einen Dank sprach Mester noch an alle anwesenden Tribünengäste aus, die den heranreifenden Jugendlichen ein tolles Erlebnis und eine tolle Atmosphäre schenkten. "Wir hatten eine ganz ganz tolle Kulisse, die unsere Leistung honoriert hat und super mitgegangen ist. Kurz vor Schluss wurden die Zuschauer*innen dann auch mit einem Fallrückziehertor nach einer Ecke belohnt. Das war für den Veranstalter und die Menschen vor Ort ganz toll."

Am kommenden Montag haben die deutschen Nachwuchskicker die Gelegenheit, auch das zweite Testspiel gegen die Österreicher für sich zu entscheiden. Am gleicher Stelle in Landshut ist Anpfiff bereits um 11 Uhr.