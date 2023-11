Marino stellt die Weichen: Sechster Sieg in Folge für deutsche U 19

Die deutsche U-19-Auswahl hat beim Lehrgang im spanischen Estepona den ersten von zwei anberaumten Tests gegen Norwegen mit 3:1 für sich entschieden.

Beide Teams konnten an der Costa del Sol mit breiter Brust antreten. Denn sowohl die deutschen als auch die norwegischen Junioren haben die erste Qualifikationsrunde zur EM mit Bravour absolviert und stehen in der 2. Runde, die im März 2024 über die Bühne gehen wird.

Von den Selbstvertrauen war vor 104 Zuschauern zunächst nur bei der deutschen U 19 was zu sehen. Die Elf von DFB-Coach Christian Wörns übernahm das Kommando, Luca Marino vom SC Freiburg schoss den deutschen Nachwuchs in der 14. Minute in Führung. Und in der 31. Minute war Kapitän Tom Bischof (TSG Hoffenheim) zur Stelle und markierte das 2:0, das dem Spielverlauf bis dato entsprach.

Allerdings kamen die Norweger kurz vor der Pause durch Edvin Austbö zum Anschlusstreffer (41.). Damit war für Spannung in Hälfte zwei gesorgt und es dauerte bis eine Minute vor dem Ende der Partie, ehe Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart in der 89. Minute endgültig den Deckel über den 3:1-Sieg zumachte.

Bereits am Sonntag geht es um 15 Uhr (MEZ) an gleicher Stelle gegen den gleichen Gegner. Dann ist das Sportjahr 2023 für die deutsche U 19 erst einmal beendet.