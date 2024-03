Creta stellt die Weichen: Deutsche U 16 feiert Kantersieg gegen Italien

Zwei Spiele, zwei Siege, 8:0 Tore: Die deutsche U 16 geht gestärkt aus den beiden Testspielen gegen Italien heraus. In Pirmasens feierte sie einen Kantersieg.

Bereits am vergangenen Freitag standen sich die deutsche U 16 und die U-16-Auswahl Italiens in Pirmasens gegenüber, die Elf von DFB-Coach Marc-Patrick Meister feierte einen 3:0-Erfolg.

Am Montag trafen sich die beiden Kontrahenten an gleicher Stelle erneut - und nach 90 Minuten hieß es dieses Mal 5:0 für die deutsche U 16. Dabei hatte Meister seine Startelf gleich auf acht Positionen verändert, lediglich Kapitän Ben Hawighorst (Bayer Leverkusen) sowie Matteo Palma (Udinese Calcio) und Mathieu Nguefack (Borussia Mönchengladbach) durften erneut von Beginn an ran.

Trotz der Umstellungen bestimmte der deutsche Nachwuchs - die U 16 ist die zweitjüngste Auswahl im Nachwuchsbereich des DFB - von Beginn an die Initiative. Der Hoffenheimer David Creta erzielte bereits in der 6. Minute die frühe Führung für die U 16. Trotz einiger Chancen blieb es bis zur Pause bei dem knappen 1:0.

Nach dem Seitenwechsel aber bewies die deutsche U 16 mehr Effektivität. Erneut war es Creta, der in der 53. Minute auf 2:0 erhöhte. Damit war der Widerstand der Italiener gebrochen. Der Karlsruher Eymen Laghrissi (68.) sowie Alexander Staff (81.) von der Frankfurter Eintracht und Bayern Münchens Lennart Karl (89.) schossen dann den 5:0-Kantersieg heraus.

Damit endet der März-Lehrgang für die deutsche U 16 sehr erfolgreich, in den zwei Tests gegen Italien bewahrte sie eine blütenweiße Weste. Der nächste Lehrgang findet Mitte Juni statt, dann steigt das nächst Länderspiel für die U 16. Ort und Gegner stehen aber noch nicht fest.