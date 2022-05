Perfekte Gruppenphase: Deutsche U 17 steht im Viertelfinale

Die deutsche U 17 hat bei der EM in Israel auch das letzte Spiel gegen den Gastgeber gewonnen. Das 3:0 war der dritte Sieg im dritten Spiel - verbunden mit dem souveränen Einzug ins Viertelfinale.

In der ersten Hälfte war insgesamt nicht viel los, die großen Torchancen bekamen die Zuschauer in Lod nicht zu sehen. Das ändere sich nach der Pause - und das lag vor allem an der deutschen Mannschaft. Das Team von Marc-Patrick Meister spielte nun tollen Fußball und ging in der 59. Minute in Führung, Weiper nickte eine perfekte Manuba-Flanke per Aufsetzer ein.

Das war der Auftakt der besten deutschen Minuten des Spiels, die DFB-Junioren schnürten Israel in der eigenen Hälfte ein und ließen den Ball streckenweise sehr gut laufen. Das 2:0 war allerdings eher eine Einzelaktion, der starke Raebiger traf satt aus 20 Metern ins linke Eck (64.). Nur drei Minuten später schnürte er den Doppelpack: Über Bischof, Weiper und Pejcinovic landete der Ball in der Mitte bei Raebiger, der aus wenigen Metern rechts unten einschob.

Nach dieser Drangphase stand der Sieger fest und Deutschland spielte es am Ende clever zu Ende, in der 86. Minute hatte die Meister-Elf Glück, dass Shabans Schuss nur an den Pfosten ging. Unter dem Strich blieb es beim 3:0. Somit zog die deutsche Mannschaft nach einer starken Gruppenphase mit neun Punkten aus drei Spielen ins Viertelfinale ein. Dort wartet nun Frankreich, das mit sechs Punkten Zweiter der Gruppe B wurde.