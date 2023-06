DBB-Frauen schlagen Großbritannien und sind Gruppenzweiter

Mit einem knappen 62:61-Erfolg über Großbritannien hat sich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen den zweiten Platz in der Gruppe C gesichert. Beste Werferin der Deutschen war Leonie Fiebich mit 13 Punkten.

Die deutschen Basketballerinnen haben ihr letztes Vorrundenspiel bei der EM gegen Großbritannien mit 62:61 (29:38) gewonnen und sich damit einen Platz in der Qualifikation für das Viertelfinale gesichert. Als sicherer Zweiter der Gruppe C geht es am Dienstag (kostenfrei bei "MagentaSport") gegen den Dritten der Staffel D, der allerdings noch nicht ermittelt ist.

Nach dem Sieg gegen Gastgeber Slowenien ging es gegen die Britinnen darum, sich eine gute Ausgangssituation für die Play-offs um das Viertelfinale zu sichern. Allerdings musste Bundestrainerin Lisa Thomaidis ohne Ama Degbeon auskommen, die aus persönlichen Gründen aus Ljubljana abgereist war und voraussichtlich erst am Montag zum Team zurückkehren wird.

Erstmals seit 1997 zwei EM-Siege in Serie

Nach Spielbeginn waren es zunächst die Britinnen, die sich einen leichten Vorteil erspielen konnten. Besonders mit der Rebound-Stärke des Gegners hatte das Team immer wieder zu kämpfen. Mit einem Rückstand von neun Punkten ging es so auch in die Pause, im dritten Viertel drehte das DBB-Team dann aber auf. Mit 18:6-Punkten entschied Deutschland diesen Spielabschnitt für sich und ging erstmals führend in die letzte Viertelpause.

Die Entscheidung sollte aber erst in den Schlusssekunden fallen, als Großbritannien zwei Freiwürfe vergab und beim letzten Ballbesitz die Chance zum Sieg verpasste. So steht das DBB-Team, das erstmals seit zwölf Jahren bei einer EuroBasket dabei ist, nun als Gruppenzweiter fest und kann zudem erstmals seit 1997 zwei Siege in Serie bei einer EM feiern.