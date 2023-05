Trotz Neumann-Doppelpack: U 16 mit Remis gegen Frankreich

Im ersten von zwei Aufeinandertreffen binnen vier Tagen trennten sich die U-16-Mannschaften von Deutschland und Frankreich mit 2:2.

Die deutschen U-16-Junioren sind am Donnerstag im ersten von zwei Länderspielen gegen Frankreich nicht über ein Remis hinausgekommen. Im saarländischen Dillingen/Saar trennten sich die deutsche Auswahl und der Nachwuchs der "Equipe Tricolore" mit 2:2.

Schon vor dem Spiel freute der deutsche Trainer Michael Prus auf "einen der besten Gegner in diesem Jahrgang", gegen den sein Team die guten Leistungen der letzten sieben Spiele, in denen die deutschen Junioren gegen namhafte Gegner ohne Niederlage geblieben waren, bestätigen und Abläufe für die in der kommenden Saison anstehende EM-Qualifikation festigen sollten.

In einem ausgeglichenen Spiel vor 2034 Zuschauern gingen die Franzosen kurz vor der Pause durch Enzo Molebe in Führung (43.). Mit einem Doppelpack binnen neun Minuten drehte der Leipziger Stürmer Cenny Neumann allerdings die Partie (58., 67.). Das deutsche Team sah danach schon wie der sichere Sieger aus, ehe Monaco-Talent Pape Cabral noch den Ausgleich für die französische U-16-Junioren markierte (85.).

Prus: Beide Teams mit viel Intensität

"Es war ein gutes Spiel, beide Mannschaften waren mit viel Intensität dabei. Das 2:2 geht demnach durchaus in Ordnung", bilanzierte Prus nach Abpfiff. "Wir hatten zwar über den gesamten Spielverlauf mehr und die besseren Chancen, aber der französische Torwart hatte heute ein paar richtig gute Aktionen parat."

Bereits am Sonntag treffen beide Mannschaften am gleichen Ort erneut aufeinander (11 Uhr), für beide Mannschaften ist es das letzte Länderspiel der Saison.