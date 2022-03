Remis im Testspiel: U 18 trennt sich von Frankreich 1:1

Die deutsche U-18-Nationalmannschaft war im Länderspiel-Test gegen Frankreich gefragt. Das Team von Trainer Guido Streichsbier kam schlussendlich nicht über ein 1:1 hinaus.

Nach zwei Siegen im Dezember - 5:0 in Israel und 3:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate - traf die deutsche U 18 am Donnerstag im Test auf Frankreich. Im Gazi-Stadion auf der Waldau sprang am Ende nach einer engagierten Leistung nur ein 1:1 heraus.

Früh sorgten die Franzosen durch Lukoki Matso für die Führung (4.). Deutschlands Backhaus hatte im Tor einen eher schwachen Schuss unglücklich nach vorne abprallen lassen und so das Tor für Frankreich mit verschuldet. Deutschland glich aber schon vor der Pause aus: Niehoff legte clever vor dem Strafraum für Marino ab, der auf Ullrich durchsteckte (34.). Der Spieler von Hertha BSC blieb im Eins-gegen-Eins mit dem französischen Keeper cool und schob unten rechts ein.

Kabadayi verpasst das 2:1

Nach der Pause wurde die Partie dann ein wenig chancenreicher. Wieder war es Marino mit der guten Vorarbeit, diesmal verpasste im Zentrum Kabadayi aber haarscharf den Ball und das 2:1 (55.). Auf der anderen Seite scheiterte Mokwa Ntusu mit einem scharfen Schuss den Außenpfosten (67.), Pelon prüfte wenig später Backhaus mit einem Kopfball (69.). Am Ende stand es leistungsgerecht 1:1.

Tore und Karten 0:1 Lukoki Matso (4') 1:1 Ullrich (33') Deutschland Backhaus - Morgalla, Ullrich , Quarshie, Janitzek - Tohumcu, Niehoff, Wenig, Marino, Baur, Kabadayi Trainer: Streichsbier Spielinfo Stadion Gazi-Stadion auf der Waldau Anstoß 24.03.2022, 17:00 Uhr Stuttgart

Das deutsche Team empfängt am Montag (18 Uhr) zum zweiten Spiel des U-18-Lehrgangs die Niederlande in Schwieberdingen.