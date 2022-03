Der Traum ist vorbei: U 19 verliert in Finnland und verpasst EM

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Slowakei verpasst.

Im letzten Spiel in der zweiten EM-Qualifikationsrunde lief es früh gegen die Mannschaft von Hannes Wolf. Gegen Gastgeber Finnland lagen die DFB-Junioren nach nicht einmal einer Viertelstunde hinten, weil Casper Thero wunderschön abschloss (14.). Anton Kade hatte im Anschluss zwar den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aus kurzer Distanz aber am starken finnischen Torwart Elmo Henriksson (15.).

DFB-Junioren entwickeln zu wenig Durchschlagskraft

Im Vergleich zum 2:2 gegen Belgien rückten David Lelle, Tom Rothe und Clemens Riedel in die Startelf. Insgesamt kam es in der intensiven Partie kaum zu Torchancen - die späten Abschlüsse von Igor Matanovic (61.) und Robert Wagner (67., 74.) wurden von Finnlands konzentrierter Defensive abgewehrt. Daher half der zunehmende deutsche Druck ab Wiederanpfiff wenig, gegen auf Konter ausgelegte Hausherren verzeichnete Kapitän Torben Rhein (82.), den besten Abschluss in der Schlussphase, doch auch sein Abschluss aus zentraler Position landete in den Armen des finnischen Torhüters.

Die deutsche U 19 schließt die Gruppe E5 in der zweiten EM-Qualifikationsrunde mit zwei Punkten hinter Gruppensieger Italien (7), Belgien (4) und Finnland (3) auf dem letzten Platz ab. Italien gewann das Parallelspiel gegen Belgien mit 2:0 und löste das EM-Ticket. Auch ein knapper Sieg hätte Wolfs Mannschaft am Ende also nicht geholfen. Im Auftaktspiel hatte Deutschland am vergangenen Mittwoch 2:2 gegen Italien gespielt.