U 20 kassiert in Überzahl den Lucky Punch: Ungeschlagen-Serie der DFB-Elf reißt

Nach drei Siegen in Folge empfing die deutsche U 20 im letzten Spiel des Kalenderjahres England. Obwohl Deutschland zweimal in Führung ging und in der Schlussphase in Überzahl agierte, gewannen die Young Lions mit 3:2.

Nach sechs ungeschlagenen Spielen in Serie musste sich die deutsche U 20 in ihrem letzten Test des Jahres am Ende doch England geschlagen. In Regensburg erwischte das Team von Hannes Wolf einen perfekten Start. Nachdem Bobzien nach nicht einmal 60 Sekunden den ersten Schuss abgegeben hatte, traf Wanner bereits in der achten Minute zum 1:0 - allerdings war der Treffer in der Entstehung etwas glücklich: Gyabi hatte einen Pass von Jander unfreiwillig genau in den Lauf des Torschützen verlängert.

Mit zunehmender Spielzeit fanden die Young Lions besser in die Partie: Folgerichtig traf Joseph sehenswert per Hacke zum 1:1-Halbzeitstand (30.).

Edozie gleicht kurz nach dem 1:2 wieder aus

Auch nach dem Wiederanpfiff waren die Gäste zunächst das aktivere Team. Dennoch ging die DFB-Elf erneut in Führung - wieder unter Mithilfe eines Gegenspielers: Bobziens Flanke bugsierte Godo bei seinem Befreiungsschlag-Versuch ins eigene Tor (55.).

Die Engländer zeigten sich aber nicht geschockt, stattdessen antworteten sie postwendend. Oermann fälschte einen Abschluss des auffälligen Edozie unhaltbar für Ernst ins eigene Netz ab (59.). Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine offene Partie, in der Deutschland in der Schlussphase nach Abbeys Notbremse (79.) in Überzahl agierte.

Wolf-Elf verliert zum zweiten Mal in diesem Jahr gegen England

Aus diesem Vorteil schlugen die Gastgeber aber kein Kapital - im Gegenteil. Deutschland drängte zwar auf den Siegtreffer, kassierte aber stattdessen ein spätes Gegentor: Joker Webster sorgte mit einem überlegten Abschluss für den 3:2-Endstand aus der Sicht Englands (90.+2).

Damit verlor die deutsche U 20 in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal gegen den englischen Nachwuchs - zuvor im März mit 0:2. Es waren 2023 die einzigen zwei Niederlagen der Wolf-Elf.