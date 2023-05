Aus 0:2 mach 5:2: DFB-Junioren drehen nach der Pause auf

Die deutsche U-18-Nationalmannschaft hat nach einer eindrucksvollen zweiten Halbzeit gegen Dänemark einen klaren Sieg eingefahren.

Nach einem erfolgreichen Spiel sah es für das Team von Christian Wörns in Vorsfelde zur Pause nicht aus, auch wenn der Coach nach der Partie auf der Website des DFB zu Protokoll gab: "Wir gehen zweimal alleine auf den dänischen Keeper zu und müssen da wenigstens 1:0 in Führung gehen. Dann kriegen wir aus dem Nichts das 0:1 und nach einem Standard das 0:2 - das ist ärgerlich. Ich fand die erste Halbzeit auch nicht schlecht".

Besser gefallen haben wird ihm dennoch der zweite Abschnitt, denn da drehte seine Mannschaft so richtig auf. Erst erzielte Stuttgarts Laurin Ulrich den Anschlusstreffer (53.), ehe Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg) die Partie mit einem Doppelschlag komplett zugunsten der deutschen Auswahl drehte (57., 60.). Fürths Sidney Raebiger per Foulelfmeter (76.) und Leon Opitz (Werder Bremen) in der Schlussminute sorgten schließlich für den klaren Sieg der deutschen U 18.

Wörns: "Es war dann wirklich eine tolle zweite Halbzeit"

"Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass mit einem schnellen Anschlusstreffer alles möglich ist. Das haben die Jungs super umgesetzt und es war dann wirklich eine tolle zweite Halbzeit", resümierte Wörns nach der Partie.

Schon am kommenden Donnerstag treffen die beiden Nationen wieder aufeinander, Anpfiff in Wolfsburg ist dann um 11 Uhr.