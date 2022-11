Dank Doppelpacker Schmölz: DEB-Team dreht Spiel gegen Dänemark

Im ersten Spiel beim Deutschland Cup in Krefeld setzte sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nach Rückstand am Ende mit 3:2 nach Overtime gegen Dänemark durch.

Das deutsche Team startete gut ins Turnier und hatte im ersten Drittel leichte Vorteile gegen die Dänen. Das 1:0 fiel dennoch in der 16. Minute mit etwas Glück, weil der dänische Abwehrspieler Anders Koch einen Pass von Marc Michaelis durch die Schoner von Keeper Frederik Dichow ins eigene Tor beförderte. 64 Sekunden vor Drittelende rehabilitierte sich Koch allerdings für seine unglückliche Aktion - und traf mit einem für Dustin Strahlmeier verdecktem Schuss zum 1:1 (19.)

Im Mitteldrittel kam Dänemark zunächst besser auf und ging durch Nicolai Meyer, der durch die Beine von Strahlmeier traf, in Führung (26.). Das deutsche Team antwortete mit wütenden Angriffen. Daniel Schmölz gelang in der 33. Minute der Ausgleich, anschließend musste der dänische Keeper Dichow weitere Chancen vereiteln, ehe es erneut mit einem Remis in die Pause ging.

Auch im Schlussabschnitt besaß das deutsche Team ein deutliches Plus an guten Chancen - allein, es fehlte zunächst das Abschlussglück. So fiel die Entscheidung erst in der Overtime. Nachdem der zuvor gefoulte Michaelis per Penalty noch in der Fanghand von Dichow gescheitert war (63.), traf Daniel Schmölz mit seinem zweiten Treffer des Abends im Nachschuss letztlich zum 3:2-Sieg (64.).

Marc Michaelis nach seinem 1:0 gegen Dänemark. IMAGO/Vitalii Kliuiev

Mit NHL-Talent: Österreich siegt bei der Premiere

Am Samstag (17.30 Uhr) trifft die DEB-Auswahl im zweiten Turnierspiel auf Österreich, das sich bereits am Donnerstagnachmittag - bei seinem ersten Auftritt beim Deutschland Cup überhaupt - mit 3:2 nach Overtime gegen die Slowakei durchgesetzt. Die Alpenländer haben mit Marco Kasper, der noch in Schweden bei Rögle BK spielt, ein Toptalent im Kader. Denn der 18-jährige wurde im Sommer im NHL Draft von den Detroit Red Wings schon früh in der ersten Runde an achter Position ausgewählt.

Am entscheidenden Treffer nach nur 32 Sekunden in der Verlängerung durch Lukas Haudum war Kasper prompt mit einem Assist beteiligt gewesen.

Statistik zum Spiel:

Deutschland - Dänemark 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Deutschland:

Tor: Strahlmeier (Pantkowski).

Abwehr: Zimmermann, Hüttl; Weber, Zitterbart; Möser, Karrer; Sennhenn, Ugbekile.

Angriff: Wohlgemuth, Michaelis, Bokk; Tiffels, A. Eder, Kammerer; Schmölz, Blank, Schinko; Soramies, T. Eder, Ehl.

Tore: 1:0 (15:09) Michaelis (Ugbekile, Wohlgemuth), 1:1 (18:56) Koch (M. Eller, K. Jensen), 1:2 (25:49) Meyer (Aagaard, From), 2:2 (32:47) Schmölz (Blank, Karrer), 3:2 (63:47) Schmölz (Schinko, A. Eder).