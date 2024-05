Deutschland bei der EM 24: Kader, Spielplan, Gruppe

Nach Jahren der Tristesse könnte Deutschland abermals ein Sommermärchen schreiben. Ein Überblick über die wichtigsten Infos vor dem Start der deutschen Mannschaft in die EM im eigenen Land.

Mit großer Vorfreude startet die deutsche Nationalmannschaft in die Europameisterschaft in Deutschland: Sowohl das herausragende Abschneiden der deutschen Mannschaften in der Champions- sowie Europa League, als auch die überzeugenden Auftritte gegen die Turnier-Favoriten aus Frankreich (2:0) und den Niederlanden (2:1) haben für einen Stimmungsumschwung rund um das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der zuletzt mit seiner Vertragsverlängerung ein deutliches Zeichen setzte, gesorgt.

So entfacht die DFB-Auswahl kurz vor der Europameisterschaft nach Jahren der Tristesse wieder Euphorie im eigenen Land und lässt die Nation auf ein Sommermärchen 2.0 hoffen.

Deutschlands Spielplan bei der EM: Wann und wo spielen die Deutschen?

Diese Begeisterung soll auch helfen, das deutsche Team durch das Turnier zu tragen - beginnend mit der Gruppenphase, in der die Nationalmannschaft auf die Auswahlen aus Schottland, der Schweiz und Ungarn trifft.

Wie bei großen Turnieren üblich steht der DFB-Elf dabei zu, das Turnier am Freitag, den 14. Juni um 21 Uhr (LIVE! bei kicker - wie alle Spiele der EM), zu eröffnen. In der Allianz-Arena werden die Schotten der erste Gegner bei der Europameisterschaft im eigenen Land sein.

Fünf Tage später (18 Uhr) reist die deutsche Auswahl dann nach Stuttgart. Dort wartet gegen die Ungarn das zweite Spiel auf das Team von Julian Nagelsmann, bevor am Sonntag, den 21. Juni um 21 Uhr, das letzte Gruppenspiel gegen den Nachbarn aus der Schweiz ansteht.

Spielplan Gruppenphase:

Freitag, 14. Juni, 21 Uhr:

Deutschland - Schottland | Allianz-Arena, München



Mittwoch, 19. Juni, 18 Uhr:

Deutschland - Ungarn | MHP-Arena, Stuttgart



Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr:

Schweiz - Deutschland | Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Wer überträgt die Spiele von Deutschland bei der EM?

Während der Europameisterschaft werden alle Duelle der deutschen Nationalmannschaft - sowie der Großteil der EM-Spiele - von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten übertragen. So berichtet das ZDF vom Eröffnungsspiel gegen Schottland, die ARD strahlt in der Folge das zweite sowie dritte Gruppenspiel gegen Ungarn und die Schweiz aus.

Um kein Spiel bei der EM in Deutschland zu verpassen, ist ein Abo bei MagentaTV vonnöten. Beim Streaming-Dienst sind alle 51 Spiele des Turniers live abrufbar, fünf sogar exklusiv.

Wo ist das EM-Quartier der Deutschen?

Nach einem Kurz-Trainingslager (26. bis 31. Mai) in Blankenhain, knapp 30 Kilometer entfernt von der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt, bezieht der DFB-Tross für die Dauer des Turnieres den "Home Ground" auf dem Campus vom Trikot-Sponsor adidas im bayrischen Herzogenaurach. Die Nähe aus der Metropolregion Nürnberg zu den Spielorten der Vorrunden in München, Stuttgart und Frankfurt spielt dabei eine große Rolle.

Außerdem bietet der rund 1.400 Quadratmeter fassenden Komplex, der nach modernsten Ansprüchen konzipiert ist, Raum für alle möglichen Begegnungsstätten, Besprechungsorte sowie Freizeitaktivitäten wie Beach-Volleyball und Tennis. Die Spieler des DFB werden in Mittelfranken zu maximal viert in Holz-Bungalows leben.

Deutschlands mögliche Gegner im Achtelfinale

Aufgrund der Regelung, dass auch die vier besten der insgesamt sechs Gruppen-Dritten in das Achtelfinale vorrücken können, hat die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann insgesamt bis zu fünf potenzielle Gegner im Achtelfinale - je nach Platzierung in der Gruppenphase.

Kommt die deutsche Nationalmannschaft auf einem der ersten zwei Plätzen in der Gruppe A weiter, steht bereits fest, dass die deutsche EM-Reise nach der Gruppenphase am Samstag, den 29. Juni, weitergehen würde: Als bestes Team würde der Zweite aus der Gruppe C, bestehend aus England, Dänemark, Serbien sowie Slowenien, warten. Am selben Tag spielt der Zweitplatzierte gegen den ebenfalls Zweiten der Gruppe B mit Spanien, Italien, Kroatien und Albanien.

Bei einem Weiterkommen als einer der besten Dritten drohen Duelle gegen den Sieger der Gruppe B, Gruppe E (rund um Belgien) und Gruppe F (inklusive Portugal).

Der deutsche Kader bei der EM 2024

Wie der DFB bekannt gab, verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen vorläufigen EM-Kader am 16. Mai - kurz vor dem Finale der Bundesliga. Dabei steht der 36-Jährige vor einigen Kopfschmerzen und Luxusproblemen - der Nationaltrainer kann quasi aus dem Vollen schöpfen.

Aber vor allem haben mehrere langjährige Nationalspieler - nach ihrer leistungsbedingten Nicht-Berufung für die Länderspiele im März - eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt. Insbesondere die Dortmunder Mats Hummels, im Champions-League-Halbfinale gegen Paris St. Germain sowohl im Hin- als auch im Rückspiel Man of the Match der UEFA, und sein Innenverteidiger-Partner Nico Schlotterbeck präsentieren sich auf bemerkenswertem Niveau. Außerdem zeigte sich Leon Goretzka wieder stark formverbessert - genauso wie Serge Gnabry, der nach einer von Verletzungen geprägten Saison wieder Fahrt aufnimmt.

Hier geht es zu allen Form-Checks der möglichen EM-Kandidaten.