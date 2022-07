Deutscher Meister 'DullenMIKE' zieht es von NEO zu FOKUS

Vier Wochen ist es her, da feierte Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen den Gewinn der VBL-Einzelmannschaft. Mit der erfolgreichem WM-Quali im Rücken geht es für ihn nun zu FOKUS.

Diesen Schritt verkündeten beide Teams und Neuhausen selbst via sozialer Netzwerke. Für 'DullenMIKE' endet damit nach zwei Jahren seine Zeit bei NEO, während der er VBL-Vizemeister 2021 und Einzelmeister 2022 wurde. "Danke für zwei unglaubliche Jahre", schrieb der WM-Teilnehmer zu seinem Abschied.

Mit FOKUS hat sich die aktuell wohl prominenteste FIFA-eSport-Organisation Deutschlands die Dienste des Weltklassespielers gesichert. Beim kommenden FIFAe Club World Cup wird Neuhausen aber noch ein letztes Mal im Trikot NEOs auslaufen - und hat dafür große Pläne: "Klub-WM wird nochmal alles auseinandergenommen" kündigte er an.

Ein letzter Tanz mit NEO

Vorher steht jedoch die Einzel-WM an, die ab Donnerstag in der Bella Arena in Kopenhagen stattfindet. Auch dort darf sich 'DullenMIKE' durchaus Hoffnungen auf den Titel machen.

Hoffnungen auf Titel hat derweil auch Elias 'EliasN97' Nerlich, Mitbesitzer von FOKUS. Er und das Team freuten sich, "solche Spieler holen zu können" und peilen Trophäen an: „Nächste Saison wird geisteskrank", kommentierte er die Verpflichtung via Instagram.

kicker eSport gegenüber ordnete Nerlich den Neuzugang noch etwas ausführlicher ein: "Er ist ein absoluter Ausnahmespieler, hält einige Rekorde und ist gerade erst Deutscher Meister geworden." Dennoch, so 'EliasN97' weiter, "ist der Mann noch sehr jung und unglaublich hungrig und deshalb haben wir uns schon früh um ihn bemüht."

Weitere Ausrufezeichen "werden folgen"

Mit Neuhausen ist FOKUS gleich die zweite hochkarätige Verpflichtung binnen weniger Tage gelungen. Erst letzte Woche unterschrieb Mustafa 'xMusti19' Cankal, ebenfalls einer der besten VBL-Spieler der vergangenen Jahre und DFB-ePokal-Sieger, einen Vertrag bei FOKUS. Für Nerlich ein Glücksfall: "Mit ihm (Neuhausen, d.Red.) und Musti haben wir bereits zwei Ausrufezeichen setzen können."

Genug hat FOKUS aber scheinbar trotzdem noch nicht. Denn, so Nerlich abschließend: "Weitere werden folgen".