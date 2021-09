Deutsche Fans hoffen auf Draisaitl: NHL-Spieler dürfen zu Olympia

Die beste Eishockey-Liga der Welt hat sich mit der internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) darauf geeinigt, für die Olympischen Spiele 2022 in Peking eine Pause einzulegen. Dadurch könnte unter anderem auch Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers zum deutschen Team stoßen.

Nachdem beide Parteien für die letzten Olympischen Spiele in Südkorea keine Einigung erzielen konnten, werden die NHL-Profis in Peking wieder aufs Eis zurückkehren. Die National Hockey League pausiert dafür vom 3. bis zum 22. Februar. Während dieser Unterbrechung soll auch das jährliche All-Star-Event stattfinden.

Nur Corona könnte die Abstellung verhindern

Die Liga hielt sich lediglich das Recht vor, die Freigabe zurückzunehmen, falls sich die Lage der Corona-Pandemie verschlechtern sollte. Der stellvertretende NHL-Commissioner Bill Daly machte klar, dass "wir wissen, wie leidenschaftlich gerne NHL-Spieler ihre Länder bei Olympia vertreten. Deshalb freut uns die Einigung sehr, die erlaubt, dass es wieder zu einem Wettkampf auf der olympischen Bühne kommt."

Auch IIHF-Präsident René Fasel erklärte: "Ich weiß, dass ich für Eishockeyfans auf der ganzen Welt spreche, wenn ich sage, dass wir die Entscheidung, die Besten der Besten zu den Olympischen Spielen zurückzubringen, absolut begrüßen."

Legionäre könnten die DEB-Auswahl verstärken

Auf der Torwart-Position könnte die DEB-Auswahl ein bekanntes Gesicht wieder begrüßen. Phillipp Grubauer, der in der kommenden Saison für die Seattle Kraken auflaufen wird stünde dann zur Auswahl. Außerdem richten sich die Augen natürlich auf Leon Draisaitl, der zuletzt bereits verkünden ließ, dass "Olympia das Größte ist, was du als Sportler erreichen kannst". Der Angreifer von den Oilers musste sich in der vergangenen Saison in der Top-Scorer-Liste nur Teamkollege Connor McDavid geschlagen geben und spielt seit mehreren Jahren auf Top-Niveau. Dazu werden weitere Akteure wie Youngster Tim Stützle oder Nico Sturm von der NHL freigestellt.

Die Olympischen Spiele werden am 4. Februar 2022 eröffnet und enden am 20. Februar.