Deutliche Worte nach nächster Jahn-Pleite: "Das kann so nicht weitergehen"

Auch in Lübeck hielt die Sieglos-Serie der Regensburger an, der Jahn rutscht in der Tabelle ab und muss im Aufstiegsrennen zittern. Der VfB sendete hingegen ein euphorisiertes Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Am 24. Spieltag war der Jahn noch Tabellenführer mit elf Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang, den ungefährdeten Aufstieg zweifelte kaum jemand an. Sechs sieglose Spiele später ist man eben auf diesen Relegationsrang abgerutscht, das 0:1 in Lübeck besiegelte den nächsten harten Dämpfer der Regensburger Aufstiegshoffnungen und das sechste Spiel ohne Sieg in Serie. Besonders bitter ist die Pleite, weil sich die direkte Konkurrenz in Form von Ulm und Dresden im Parallelspiel die Punkte gegenseitig wegnahm.

Wir müssen definitiv irgendetwas ändern. Das kann so nicht weitergehen. Elias Huth

"Wir müssen definitiv irgendetwas ändern", fand Angreifer Elias Huth nach Abpfiff deutliche Worte am MagentaSport-Mikrofon. "Wenn du oben bleiben willst, muss du gewinnen. Das kann so nicht weitergehen. Wir wollen unbedingt oben bleiben und tun alles dafür, auch wenn man es heute nicht gesehen hat." Auch Trainer Joe Enochs zeigte sich ob der eigenen Mannschaftsleistung über weite Teile der 90 Minuten ernüchtert: "Es reicht nicht, wie wir heute gespielt haben. Was wir heute gebracht haben, war nicht unser Anspruch. Wir haben nicht gefährlich und zielstrebig gespielt und deshalb verdient verloren", erklärte der US-Amerikaner.

Ganz anders sah es auf der Gegenseite aus, mit Leidenschaft und Biss bot der Abstiegskandidat dem Aufstiegsaspiranten die Stirn: "Lübeck hat sich in jeden Ball reingeschmissen. So gehen diese dreckigen Siege, die wir auch schon gefeiert haben", konstatierte Enochs. "Normalerweise gucken sich die anderen Mannschaften diesen Siegeswillen von uns ab. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und die Schuld nur bei uns suchen."

Wir sind wieder da, wir sind wieder dabei! Bastian Reinhardt

Entsprechend euphorisch fiel das Lübecker Fazit nach dem Sieg im Kampf um den Klassenerhalt aus. "Es ist der Hammer!", freute sich ein beseelter Siegtorschütze Robin Velasco nach Abpfiff. "Ich genieße den Moment gerade. Endlich mal wieder ein Sieg und das gegen Regensburg. Es ist schön, es fällt eine kleine Last ab."

"Wie die Mannschaft aufgetreten ist, war sensationell. Alles, was wir uns als Trainerteam vorgenommen haben, haben die Jungs umgesetzt", erklärte auch der euphorisierte Interims-Coach Bastian Reinhardt das klare Lebenszeichen im Abstiegskampf. "Wir sind wieder da, wir sind wieder dabei! Mal gucken, ob es am Ende reicht, das weiß ich nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall die Spiele, die wir in der 3. Liga kriegen, jetzt genießen."

Zunächst aber darf sich der VfB auf dem überraschenden Sieg eine Woche länger ausruhen, erst nach der Länderspielpause geht es auswärts gegen Viktoria Köln weiter. Sollten dort die nächsten drei Punkte folgen.