Negativserie der Pistons nimmt kein Ende - Fans fordern: "Verkauf das Team"

Die Detroit Pistons haben auch das 25. Spiel in Serie verloren - gegen ein B-Team der Utah Jazz. Der Rekord ist nicht mehr weit.

Ratlosigkeit in "Motor City": Cade Cunningham und die Pistons zieren das Tabellenende der NBA. NBAE via Getty Images

Jetzt schütten die eigenen Fans schon Hohn und Spott über ihr Team aus. Beim 111:119 gegen die ohne vier Stammkräfte angetretenen Utah Jazz versteckten sich einige Anhänger der Detroit Pistons unter braunen Papiertüten, andere wiederum forderten Teameigner Tom Gores in lautstarken Sprechchören dazu auf, doch bitte das Team endlich zu verkaufen ("Sell the team! Sell the team!"). 25 Spiele in Serie hat der Ex-Meister inzwischen in den Sand gesetzt und ist bei einer Bilanz von 2-26 angekommen.

Besonders bitter an der Schlappe gegen die Jazz war, dass diese nicht nur mit einer B-Formation angetreten waren, aus der Kelly Olynyk mit 25 Punkten herausragte, sondern auch erst tags zuvor gespielt hatten. Dennoch schafften es die Pistons, abermals zu viele Bälle zu verlieren und am Brett zweiter Sieger zu sein. "Ich muss aufpassen, was ich sage", kritisierte Head Coach Monty Williams seine Mannschaft. "Einem Team, das gestern Abend erst gespielt hat, 50 Punkte durch Turnover und Reboundschwächen zu geben - das ist wirklich sehr schwer zu verstehen."

"Niemand will diese Geschichte mitschreiben"

Eine weitere Niederlage an Weihnachten in Brooklyn noch, dann stellen die einst ruhmreichen Pistons (NBA-Champion von 1989, 1990 und 2004) den Negativrekord der Liga ein, den die Cleveland Cavaliers (2010/11) und die Philadelphia 76ers (2013/14) mit jeweils 26 hintereinander verlorenen Spielen innerhalb einer Spielzeit gemeinsam halten. Die Sixers sind zudem auch Rekordhalter in Sachen saisonübergreifende Niederlagenserie, verloren 2014/15 und 2015/16 sogar 28-mal in Serie.

"Niemand will diese Geschichte mitschreiben", sagte der niedergeschlagene Pistons-Guard Cade Cunningham, der 28 Punkte erzielte. Und hofft auf Besserung an Heiligabend.