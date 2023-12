5:1, 5:6, 7:6 - Zwei Seider-Vorlagen bei wildem Sieg der Red Wings

Den Detroit Red Wings und Edmonton Oilers gelingen in der NHL knappe Siege gegen Top-Gegner. Leon Draisaitl bleibt ohne Torbeteiligung, dafür punktet Moritz Seider.

Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings die Negativserie in der NHL spektakulär beendet. Nach zuvor vier Niederlagen nacheinander siegte das Team aus der Motor City 7:6 (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Philadelphia Flyers.

Detroit führte nach dem ersten Drittel bereits mit 5:1, lag nach fünf Treffern der Flyers in Folge im Schlussdrittel zwischenzeitlich aber zurück. Dylan Larkin erzielte den Ausgleich, mit vorbereitet von Seider, der am Ende auf zwei Torvorlagen kam. Spieler des Abends war Patrick Kane, der zwei Treffer erzielte und im Penaltyschießen entscheidend traf.

Oilers drehen schon wieder ein Spiel

Den zweiten Sieg in Serie holten die Edmonton Oilers, die bei den New York Rangers, dem punktbesten Team der Eastern Conference, gewannen. Auch ohne Torbeteiligung von Leon Draisaitl setzten sich die Oilers dank eines starken Schlussdrittels mit 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) durch. Innerhalb knapp sieben Minuten machten die Oilers aus einem 0:1 ein 4:1, Torhüter Stuart Skinner hielt sie mit 31 Paraden im Spiel. Einen Tag zuvor hatte Edmonton bei den New Jersey Devils binnen 69 Sekunden das Spiel gedreht.

Im Gegensatz zu den Red Wings und Oilers, die zumindest die Wild-Card-Plätze im Blick haben, sind die Play-offs für die Chicago Blackhawks und Lukas Reichel aktuell kein Thema. Gegen die Montreal Canadiens unterlag das Team trotz Zwei-Tore-Führung mit 2:5. Chicago hat neben den San Jose Sharks die wenigsten Punkte der Liga.