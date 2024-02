Karrierebestwert eingestellt: Wagner führt Magic mit 38 Punkten zum Sieg

Ein überragender Franz Wagner hat seine Orlando Magic mit 38 Punkten zum Sieg über die Detroit Pistons geführt. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten der Eastern Conference mühte sich das Team des deutschen Nationalspielers lange.

Auch im dritten Spiel in Serie gingen die Orlando Magic als Sieger vom Court: Nach dem knappen 108:106-Überraschungserfolg gegen die Minnesota Timberwolves, den Führenden der Western Conference, schlug das Team aus Florida um die deutschen Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner auch die Detroit Pistons mit 111:99. Gegen den Tabellenletzten der Eastern Conference tat sich Orlando allerdings lange überraschend schwer.

In die erste Viertelpause am Sonntag ging Orlando sogar mit einem Rückstand von fünf Punkten, bevor die Magic im zweiten Spielabschnitt aufdrehten und einen Drei-Punkte-Vorsprung mit in die Kabinen nahmen. Im dritten Viertel schlug dann die Stunde von Franz Wagner, der elf Punkte allein in diesem Abschnitt auflegte und den Magic so etwas Raum zum Atmen verlieh.

Insgesamt versenkte der Deutsche seine ersten zehn Wurfversuche in der zweiten Hälfte des Spiels allesamt, ein Dreier zum Spielstand von 98:90 bei einer verbleibenden Spielzeit von unter sieben Minuten ebnete letztlich den Sieg der Magic. Mit seinen 38 Punkten stellte der jüngere Wagner-Bruder zudem seinen bisherigen Karrierebestwert ein, am 28. Dezember 2021 hatte er gegen die Milwaukee Bucks ebenfalls 38 Zähler erzielt. Auch sein Bruder Moritz brachte sich gegen die Pistons von der Bank ordentlich ein, in zehn Minuten Spielzeit kam er auf zehn Punkte und fünf Rebounds.

Mit einer Bilanz von 27 Siegen bei 23 Niederlagen liegen die Magic nun gleichauf mit den Indiana Pacers auf dem sechsten Rang der Eastern Conference der NBA und befinden sich weiter mittendrin im Play-off-Rennen. Detroit liegt nach der 43. Niederlage im 49. Saisonspiel dagegen abgeschlagen am Tabellenende der Eastern Conference.