Vor dem Schweden-Trip: Seider mit Detroit zurück in der Spur

Vizeweltmeister Moritz Seider hat noch rechtzeitig vor dem Trip nach Schweden mit den Detroit Red Wings in der NHL in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Ab kommenden Donnerstag ist die beste Eishockey-Liga der Welt zu Gast in Schweden, in Stockholm werden im Rahmen der NHL Global Series vier Begegnungen ausgetragen. Mit dabei: die Detroit Red Wings, die sich gleich am Donnerstag mit den Ottawa Senators um Tim Stützle messen. Detroit hat sich kurz vor der Schweden-Tour nach zuletzt zwei Niederlagen mit einem Sieg gegen die Columbus Blue Jackets rechtzeitig zurückgemeldet.

5:4 hieß es am Ende einer turbulenten Partie gegen den elfmaligen Meister. Mit einem frühen Doppelschlag durch Lucas Raymond und Robby Fabbri ging es glänzend für die Red Wings los, zum ersten Mal seit acht Spielen erzielten Seider und Co. das erste Tor des Spiels.

Nach 26 Minuten hatten sich die Gäste aber eindrucksvoll zurückgemeldet und führten mit 3:2, nachdem Sean Kuraly Jeff Petry umspielte und traf. Noch im Mitteldrittel schlug Detroit aber zurück. Alex Debrincat glich mit einem Handgelenksschuss ins Tordreieck zum 3:3 aus (37.), Daniel Sprong war noch vor der Sirene mit dem 4:3 zur Stelle. Jake Walman erhöhte im Schlussdrittel auf 5:3, ehe Patrik Laine mit dem Anschlusstreffer der Blue Jackets noch einmal Spannung in die Partie brachte.

Platz zwei in der Atlantic Conference

Am Ende blieb es beim 5:4 für die Red Wings, die sich in der Atlantic Conference auf den zweiten Tabellenplatz vorschoben. Seider, Leistungsträger beim historischen Silbercoup der Nationalmannschaft bei der WM in Tampere, blieb ohne Scorerpunkt.



Nach einem Traumstart mit fünf Siegen in den ersten sechs Spielen hatten die Red Wings zuletzt sechs von acht Partien verloren. Dennoch liegen sie aussichtsreich im Rennen um einen Play-off-Platz, den sie zuletzt 2016 erreichten.