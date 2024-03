Red Wings im freien Fall - Stützle überzeugt doppelt

Moritz Seiders Detroit Red Wings drohen nach der nächsten Schlappe die Playoffs aus den Augen zu verlieren, Tim Stützle trifft, und Brayden Point stellt einen Lightning-Rekord auf. Die NHL am Freitagmorgen.

Verpassen die Detroit Red Wings zum achten Mal in Serie die NHL-Playoffs? Nachdem der elfmalige Stanley-Cup-Sieger noch vor wenigen Wochen euphorisch Richtung Postseason zu stürmen schien, befindet er sich nun auf einmal im freien Fall. In der Nacht auf Freitag (MEZ) kassierte die Mannschaft von Verteidiger Moritz Seider beim 1:4 gegen die Arizona Coyotes bereits die siebte Niederlage hintereinander.

Erst in der Vorwoche hatten die Red Wings beim Vorletzten der Central Division mit 0:4 verloren, doch von einer Revanche waren sie weit entfernt. Lucas Raymond glich im ersten Drittel spät noch zum 1:1 aus, danach lief nicht mehr viel zusammen. Dass wie schon bei den vier Schlappen zuvor Kapitän Dylan Larkin verletzt fehlte, wollte Trainer Derek Lalonde nicht als Ausrede gelten lassen: "Er ist ein ganz besonderer Spieler und oft unser Motor, aber wir haben auch sehr starke andere Spieler."

Drei Tore und drei Vorlagen für Point - Peterka & Co. bereit für Detroit

Im Rennen um einen der beiden Wildcard-Plätze in der Eastern Conference ist Detroit inzwischen ins Hintertreffen geraten. Erster Anwärter ist nach derzeitigem Stand der Tampa Bay Lightning, der gegen die New York Rangers - den souveränen Spitzenreiter der Metropolitan Division - einen 6:3-Triumph feierte und dabei im finalen Drittel viermal traf. Der 28-jährige Brayden Point machte an einem denkwürdigen Abend seinem Namen alle Ehre: Mit drei Toren und drei Assists sammelte er als dritter Spieler der Franchise-Geschichte sechs Scorerpunkte in einem Spiel.

Nicht weiter an Boden verloren die Red Wings immerhin auf die weiter punktgleichen New York Islanders, die bei den Buffalo Sabres um J. J. Peterka ein 0:4 einstecken mussten. Bei den Sabres, die nach einem beachtlichen Lauf dafür ihrerseits weiter von einer Wildcard träumen dürfen, feierte Goalie Ukko-Pekka Luukkonen bereits seinen fünften Shutout in dieser Saison. Nächster Sabres-Gegner: die nur noch drei Zähler entfernten Red Wings.

Einen erfolgreichen Abend erlebte auch Tim Stützle, der mit den Ottawa Senators zwar keine Playoff-Chancen mehr hat, bei den ebenfalls abgeschlagenen Columbus Blue Jackets aber immerhin den zweiten Sieg nacheinander einfuhr. Stützle traf in der 53. Minute zum 2:2 und verwandelte auch im Penaltyschießen. Mit seinen nun 16 Toren ist der 22-jährige Center zwar noch ein gutes Stück von seinen 39 aus der bärenstarken Vorsaison entfernt, punktete aber zumindest im vierten Auftritt in Serie.