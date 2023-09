Deschamps und Völler: Erstes Wiedersehen seit 30 Jahren

1993 haben Rudi Völler und Didier Deschamps mit Olympique Marseille die Champions League gewonnen. Am Dienstag treffen sie sich 30 Jahre später im Dortmunder Stadion an der Seitenlinie wieder: Völler als Interimscoach der Nationalmannschaft, Deschamps als Trainer der französischen Auswahl.

Didier Deschamps musste ein wenig in seinen Erinnerungen kramen, als er am Montagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel seiner Franzosen gegen Deutschland nach Rudi Völler befragt wurde. Seit der Entlassung von Hansi Flick am Sonntag ist der Sportdirektor des DFB zugleich Interimscoach der deutschen Mannschaft - und trifft in dieser Funktion auf seinen alten Bekannten Deschamps wieder, mit dem er 1993 bei Olympique Marseille die Champions League gewonnen hatte.

"Meine Jugend", scherzte Deschamps also, "liegt schon weit zurück. Ich glaube nicht, dass ich ihn seitdem noch mal getroffen habe." Was Völlers Charakter betrifft allerdings, da funktionierte das Gedächtnis des 54-Jährigen. Völler habe ein "freudiges Temperament", er schätze ihn menschlich sehr. "Rudi war ein großer Torjäger, er hatte auf dem Spielfeld diesen Elan und diese Dynamik, die er immer noch hat. Er kam aus Rom zu uns und hatte südländische Lebensfreude. Er ist jemand, den ich sehr wertschätze. Es ist eine große Freude für mich, dass ich ihn am Dienstag erneut treffen werde."

Keine Zweifel an der deutschen Qualität

Deschamps bedauerte allerdings auch, dass er nicht auf Flick treffe. "Es tut mir leid für Hansi", sagte der französische Nationaltrainer. "Wir Trainer wissen sehr gut, was wir erwarten können, wenn die Ergebnisse nicht so da sind. An die deutsche Mannschaft gibt es hohe Erwartungen, aufgrund dessen, was sie in ihrer Geschichte erreicht haben. In den letzten drei Wettbewerben gab es Enttäuschungen, in den letzten Spielen Niederlagen. Das hat nicht geholfen."

An der Qualität der Mannschaft allerdings zweifele er trotz der jüngsten Negativserie nicht. "Das führt nicht dazu, dass ich den Wert der Mannschaft niedriger sehe", sagte Deschamps. "Es sind großartige Spieler in der Mannschaft, die aus den besten Vereinen der Welt kommen."

Griezmann über Kimmich: "Ein General"

Auch Antoine Griezmann äußerte sich vor der Partie lobend über die deutsche Mannschaft - und insbesondere über drei Spieler: "Mir gefällt Joshua Kimmich", sagte der Routinier von Atletico Madrid, "er ist so ein bisschen der General der deutschen Mannschaft." Auch Leroy Sané und Florian Wirtz seien gute Spieler.