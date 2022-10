Derbyzeit in Leipzig - "Richtungsweisend": Abstiegskampf zwischen TeBe und Halberstadt

Während die Liga am Freitag mit dem Verfolgerduell zwischen Carl Zeiss Jena und VSG Altglienicke startet, spielen am Samstag die beiden Schlusslichter Tennis Borussia und Germania Halberstadt um ihren ersten Saisonsieg. In Leipzig kommt es am Sonntag zum Derby: Die formstarke BSG Chemie will sich für die jüngste Pokalniederlage gegen Lok revanchieren.

Packend war vor ein paar Wochen das Pokalspiel zwischen Chemie und Lok Leipzig statt, in der Liga kommt es am Sonntag erneut zu dieser Ansetzung. IMAGO/Jan Huebner

Mit drei Partien am Freitagabend startet die Liga: Darunter ist das Verfolgerduell zwischen Carl Zeiss Jena (4.) und VSG Altglienicke (5.), in dem es darum geht, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Sechs Zähler Rückstand sind es vor diesem Spieltag für die punktgleichen Kontrahenten auf Primus BAK, drei Punkte wären also entsprechend hilfreich. Nach oben schielt auch das bislang einzige unbezwungene Team der Liga, der SV Babelsberg, der zuletzt Rang zwei übernehmen konnte. Mit Kellerkind ZFC Meuselwitz (15.) kommt eine machbare Aufgabe nach Potsdam.

Ambitionen hat natürlich auch Energie Cottbus (7.), das aus den letzten drei Ligapartien sieben Zähler holen konnte und nun bei der Zweitvertretung der Hertha BSC (9.) antreten muss. Auswärts läuft es sportlich - im Gegensatz zu Heimspielen - noch nicht für den ehemaligen Bundesligisten, nach wie vor wartet die Elf von Coach Claus-Dieter Wollitz auf den ersten Dreier auf fremdem Platz. Keine guten Nachrichten gibt es derweil für Angreifer Tim Heike, der am Knie operiert werden muss und längere Zeit ausfallen wird.

Der Letzte empfängt den Vorletzten

Zum Krisenduell kommt es am Samstag zwischen den beiden nach wie vor sieglosen Schlusslichtern der Liga: Tennis Borussia Berlin empfängt Germania Halberstadt. Es ist zudem das Duell der schlechtesten Abwehr (TeBe, 26 Gegentore) gegen den schlechtesten Sturm (Germania, drei Treffer). Dabei verfügt Halberstadt mit Justin Eilers über einen Angreifer mit nachgewiesener Qualität. In der laufenden Saison reichte es für den 34-Jährigen bislang aber nur für einen Treffer. "Auch wenn Justin zwei, drei Tore hat liegen lassen, ist er mit seiner Erfahrung ein Spieler, an dem sich andere orientieren", sagt Germania-Coach Manuel Rost. Er will an Eilers aber keine übermäßigen Anforderungen stellen, "wir müssen als Team funktionieren". Trotz prekärer Lage attestiert der Trainer seinen Spielern "eine stetige positive Entwicklung". Auch Abu Njie, Coach von TeBe, glaubt an sein Team: An Qualität mangele es nicht, man habe viel Pech gehabt. "Wir wussten, dass wir in diese Situation kommen könnten", sagt er, das Auftaktprogramm sei schwer gewesen. Er weiß allerdings auch: "Das Spiel ist richtungsweisend."

Seinen ersten Auswärtssieg konnte zuletzt Viktoria Berlin (13.) feiern, nun gilt es, sich mit einem Heimsieg über Rot-Weiß Erfurt (6.) weiter von der Roten Zone zu entfernen. Tabellennachbarn sind der Greifswalder FC (10.) und der BFC Dynamo (11.), die sich außerdem gegenüberstehen. Beim Meister läuft die Saison noch nicht so, vom jüngsten Erfolg über TeBe erhofft man sich nun eine Trendwende. "Entscheidend ist, dass ein Strukturwandel, eine Entwicklung zu sehen ist", formuliert Coach Heiner Backhaus seine Hoffnung für die kommenden Aufgaben.

Leipziger Derby

Primus Berliner AK hat bislang lediglich drei Gegentore in acht Partien hinnehmen müssen, am Sonntag bekommt nun der SV Lichtenberg (13.) die Aufgabe, diese Defensive zu knacken. Der BAK gewann zuletzt knapp, aber verdient in Luckenwalde, Lichtenberg das wichtige Duell gegen Meuselwitz.

Unzufrieden mit der aktuellen Situation dürften man beim Chemnitzer FC sein, der auf Rang 12 abgerutscht ist und nun sogar aufpassen muss, nicht in den Kellersog zu geraten. Das Duell gegen den FSV Luckenwalde (16.) könnte zu einer Standortbestimmung werden, wohin die Reise geht für die Elf von Coach Christian Tiffert. Das jüngste 3:3 gegen Altglienicke wertete man im Chemnitzer Lager aber als Schritt nach vorne.

Zudem wartet am Sonntag auch das Leipziger Stadtderby zwischen Lok und Chemie, das es vor wenigen Wochen bereits im Pokal gab - mit dem besseren Ende für Lok. In der Liga sieht die Situation für die BSG Chemie nach stolzen fünf Siegen in Folge allerdings etwas besser aus, mit zwei Zählern vor Lok (8.) stehen die Chemiker aktuell auf Rang drei. Und dennoch: Der Klassenerhalt ist noch immer das erklärte Ziel. "Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber wir sind ja nicht verwegen. Es wird noch schwer genug", so Trainer Miro Jagatic, der mit einer Grippewelle im Team zu kämpfen hat. "Man sieht, dass sie einen Plan haben. Wir versuchen, den mit unseren Mitteln aufzuarbeiten. Das wird ein hartes Stück Arbeit", warnt er vor dem Lokalrivalen. Der muss ohne Angreifer Osman Atilgan auskommen, der gegen Cottbus spät vom Platz flog.