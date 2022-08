Derby gegen Essen: Duisburg meldet "ausverkauft"

Mehr als 15 Jahre ist es her, dass sich der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen in einem Punktspiel gegenüberstanden. Das erste Drittliga-Duell am Freitag wird vor stimmungsvoller Kulisse stattfinden.

2007 ging es in einem Duell zwischen den beiden Revierklubs letztmalig um Punkte: Am 34. Spieltag der Saison 2006/07 gewann Duisburg 3:0 und stieg in die Bundesliga auf. Essen hingegen musste nach nur einem Jahr in der 2. Liga wieder absteigen. 15 Jahre später treffen sich beide Traditionsklubs in der 3. Liga wieder, das Duell der rund 15 Kilometer auseinanderliegenden Ruhrpott-Rivalen eröffnet den 2. Drittliga-Spieltag am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker).

Stimmungsvoll dürfte es dann vor allem zugehen, wenn der MSV RWE empfängt. Wie die Zebras am Montag vermeldeten, ist das Westderby restlos ausverkauft, 28.200 Zuschauer erwarten die Duisburger zum Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten, die sich in ihrer Geschichte schon 31-mal in Pflichtspielen seit Bundesliga-Gründung gegenüberstanden.

Nicht nur Prestige, auch wichtige Punkte stehen am Freitagabend auf dem Spiel: Essen legte einen heftigen Fehlstart in die Saison hin, das erste Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger Elversberg ging gleich 1:5 verloren. Auch Duisburg muss ein anderes Gesicht als beim Auftakt zeigen, denn der MSV musste sich dem VfL Osnabrück 0:1 geschlagen geben.