Der wichtigste Sieg in Xabi Alonsos Karriere

Mit dem dramatischen 5:3-Erfolg im Elfmeterschießen bei der AS Monaco hat Bayer 04 das Achtelfinale der Europa League erreicht und behält zumindest das letzte echte Ziel in dieser sonst so verkorksten Saison im Blick. Für Trainer Xabi Alonso ein essenzieller Sieg für seine noch so junge Karriere als Profi-Trainer.

Aus Monaco berichtet Stephan von Nocks

Während die Mannschaft ausgelassen mit den Fans feierte, genoss Xabi Alonso den Triumph im Stadion Louis II zu Monaco als vergleichsweise stiller Genießer im Hintergrund. Dabei war dem Leverkusener Trainer die Tragweite des Ergebnisses vollkommen bewusst, die weit über die Qualifikation für die nächste Runde hinausgeht.

"Es ist sehr wichtig für uns, uns weiter lebendig zu fühlen, weiter diesen Stimulus in Europa zu haben", ordnete Xabi Alonso die Bedeutung des Leverkusener Weiterkommens in der Europa League ein. Und auch wenn der 41-Jährige betonte: "Ich freue mich für die Spieler, nicht für mich", stellt der Erfolg im Fürstentum für den Spanier den wichtigsten Sieg in seiner Karriere dar.

Zwar hat Xabi Alonso als Spieler den WM-Titel und die Champions League gewonnen, doch ein Misserfolg in jenen Finalspielen hätte keine einschneidende Auswirkung auf seine weitere Laufbahn als Profi gehabt. Der Erfolg in Monaco hingegen hat ihn wie den ganzen Klub vor einem dann nahezu unausweichlichen Horrorszenario bewahrt.

Ein K.-o. in der Europa League hätte Bayer 04 nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal und dem praktisch feststehenden Verpassen der Champions-League-Plätze in den Zustand der Orientierungslosigkeit gestürzt. Da in der Liga bestenfalls noch Platz sieben erreichbar ist, der für die Qualifikation zur Europa Conference League ausreichen kann, hätte dem Klub früh in der Rückrunde jegliches wertige Ziel gefehlt.

Viele Bayer-Profis, die entweder im Sommer den Sprung zu einem Topklub wagen möchten oder Teil des von Geschäftsführer Simon Rolfes angekündigten Umbruchs werden, hätten fortan nur noch auf eigene Rechnung gespielt, um sich für einen neuen Klub zu empfehlen. Der Teamgedanke drohte bei dem ohnehin aus diversen Grüppchen bestehenden Kader komplett hinten runterzufallen.

Für jeden Coach eine fatale, nahezu aussichtslose Situation, um eine Mannschaft aus einer sportlichen Krise zu führen. Für Xabi Alonso in seinem ersten Jahr als Profi-Trainer eine Konstellation, die seinen Werdegang als Fußballlehrer massiv hätte gefährden können. Der dann drohende Absturz in der Liga hätte den letzten verbliebenen Glauben daran, dass der einstige Weltklassespieler in Leverkusen auch ein Trainer von großem Format werden kann, grundsätzlich erschüttert.

Diese Gefahr ist zwar auch jetzt nicht komplett abgewendet. Doch Xabi Alonso verfügt mit einer Mannschaft, die nach der besten Leistung unter dem Spanier nun in der Europa League weiterhin ein wirkliches Ziel verfolgen kann, zumindest über die essenzielle Basis, diese Saison nicht völlig in einem Desaster enden zu lassen. Und er hat sich damit selbst auch eine echte Chance bewahrt, als Trainer-Azubi ins zweite Lehrjahr übernommen zu werden.