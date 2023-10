"Unverhandelbar" sei der Einzug in die Gruppenphase der Champions League, sagte Wolfsburgs Trainer Timmy Stroot am Montag vergangener Woche vor dem Hinspiel bei Paris FC. Neun Tage später ist aus der Unverhandelbarkeit bittere Realität geworden. Ein Kommentar von kicker-Reporter Gunnar Meggers.

Die Champions League wird in dieser Saison ohne den VfL Wolfsburg über die große Bühne gehen. Der Vorjahresfinalist muss sich die Königsklasse fortan im Fernsehen anschauen. Wolfsburg scheiterte am Paris FC. Ein Name, der im Vorfeld der Play-offs keine Angst einjagte. Aber die Fußballerinnen aus der französischen Hauptstadt, in dieser Saison ebenso noch ungeschlagen wie der VfL, zeigten dem Bundesliga-Tabellenführer klar die Grenzen auf - mit Biss und Tempo.

Schon im Hinspiel agierte die Wolfsburger Defensive fahrig bis fahrlässig. Dank eines Doppelpacks von Alexandra Popp gelang dort immerhin noch der Ausgleich zum 3:3. Aber die Kapitänin allein kann es eben auch nicht richten. Das zeigte sich am Mittwochabend deutlich, als auch das Aushängeschild nicht zu ihrer Form fand. Zu viele ihrer Mitspielerinnen schleppen sich seit Wochen durch, sind zum Teil weit von ihrer besten Verfassung entfernt. Da mag auch die missratene Weltmeisterschaft in Australien noch nachwirken.

In der Bundesliga hat es bislang trotzdem noch gereicht, international ist nun erstmal Schluss. Seit 2012 hatte sich der VfL in jedem Jahr für die Champions League qualifiziert, 2013 und 2014 sogar den Titel gewonnen. Vier weitere Male musste sich der Deutsche Vizemeister erst im Finale geschlagen geben, zuletzt im Juni gegen den FC Barcelona. Bitter für den VfL - und der nächste Rückschlag für den deutschen Frauenfußball in diesem Jahr. Nun müssen der FC Bayern und Eintracht Frankfurt die deutsche Fahne in der Königsklasse hochhalten.