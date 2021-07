Der nächste Routinier: Auch Stiefler verstärkt Haching

Die SpVgg Unterhaching hat den nächsten Routinier verpflichtet. Manuel Stiefler kommt ablösefrei zum Drittliga-Absteiger.

Der Altersdurchschnitt bei der SpVgg steigt weiter an. Nach José Pierre Vunguidica (31) und David Pisot (36) ist nun auch Stiefler (32) bei Haching mit an Bord. "Manuel wird mit seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein für die anstehenden Aufgaben in der Regionalliga werden", erklärte Präsident Manfred Schwabl die Verpflichtung des erfahrenen Mittelfeldakteurs.

Der lief immerhin 109-mal in der 2. Bundesliga für den Karlsruher SC und den SV Sandhausen auf, auch 119 Drittliga-Partien für den 1. FC Saarbrücken und den KSC stehen in seiner Vita. Bei Letzterem hat er schon mit Pisot zusammengespielt, bevor es für ihn in Griechenland bei AE Larisa weiterging.

"Ich habe mit Deutschland noch eine Rechnung offen", hatte er im April schon angekündigt, die kann er nun in Unterhaching begleichen. Drei Jahre hat er dafür Zeit, so lange läuft sein Vertrag beim Regionalligisten. "Ich freue mich sehr auf meine Zeit in Unterhaching. Der Verein und das Umfeld passen perfekt zu meinen Ambitionen, und die sehr guten Gespräche haben mich in meiner Meinung nochmals bestärkt", so Stiefler, der m Team von Trainer Sandro Wagner "wieder zurück zu alter Stärke finden" will.