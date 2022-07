Der nächste Neue: Aue holt Tashchy nach Deutschland zurück

Der FC Erzgebirge Aue hat seinen Kader nochmals verstärkt und Borys Tashchy unter Vertrag genommen.

Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, hat der 29-Jährige beim FCE einen Einjahresvertrag plus einer Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben. Im Team von Trainer Timo Rost wird Tashchy mit der Rückennummer 14 spielen.

"Wir sind froh, dass Boris sich für uns entscheiden hat", wird Aues Präsident Helge Leonhardt auf der FCE-Website zitiert. "Er bringt Gardemaße und eine Menge Erfahrung mit, die unserer Mannschaft ganz gewiss guttun und weiterhelfen wird", sagte Leonhardt über den 1,92 Meter großen und 90 Kilogramm schweren Angreifer.

Tashchy war seit Jahresbeginn, als sein Engagement in Südkorea endete, ohne Verein. Bereits in der letzten Woche trainierte er bei den Sachsen mit - und machte dabei kräftig Werbung in eigener Sache. wusste dabei zu überzeugen: "Seine Vorstellung war absolut überzeugend, was für unsere Entscheidung sehr ausschlaggebend war", sagte FCE-Coach Timo Rost.

Tashchy wurde in der Ukraine geboren, im Jahr 2014 schloss er sich dem VfB Stuttgart an. Weitere Stationen in Deutschland waren der MSV Duisburg sowie der FC St. Pauli. Insgesamt kam Tashchy in der Bundesliga neunmal zum Einsatz, hinzu kommen 84 Zweitliga- sowie 42 Drittligapartien.