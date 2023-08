Der nächste Ausfall: Lübeck muss auf Hauptmann verzichten

Beim Auftakt gegen den SV Sandhausen (0:0) hat sich Drittliga-Rückkehrer VfB Lübeck achtbar aus der Affäre gezogen. Schwer wiegt der Ausfall von Marius Hauptmann.

Am 1. Spieltag bei der Rückkehr in die 3. Liga bekam es der VfB Lübeck am vergangenen Wochenende mit dem SV Sandhausen zu tun. Das 0:0 bewertete Chefcoach Lukas Pfeiffer später als "wohl gerecht", wobei er dem SVS "Druckphasen" bescheinigte, in denen sein Team "aber wenig klare Torchancen zugelassen" habe.

Offensiv hingegen fehlte den Marzipanstädtern die letzte Durchschlagskraft. "Wir hatten richtig gute Phasen, in denen wir auch gute Möglichkeiten hatten", so Pfeiffer. "Ich hätte es gern gesehen, was passiert wäre, wenn wir in Führung gegangen wären, denn die Atmosphäre war ohnehin schon fantastisch."

Einer, der offensiv vor allem im ersten Durchgang Akzente setzte, war Marius Hauptmann. Der pfeilschnelle Flügelspieler - Bruder von Dresdens Niklas Hauptmann - war ein Unruheherd, der die Gäste-Abwehr mehrmals in Turbulenzen stürzte. Umso bitterer für den VfB, dass der 23-Jährige das Feld wenige Minuten nach dem Seitenwechsel verlassen musste. Die Diagnose: Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel.

Hauptmann dürfte damit die nächsten vier Wochen pausieren müssen - und ist neben Felix Drinkuth (Außenmeniskusriss) und Robin Kölle (Meniskusschaden) der dritte Stammspieler, der länger fehlt. Auch Neuzugang Hanno Behrens weist noch Trainingsrückstand auf und war am 1. Spieltag noch keine Option.

Pfeiffer muss damit für das Pokal-Erstrundenmatch gegen die TSG Hoffenheim am Montag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) umplanen. Wie sich die personelle Lage im darauffolgenden Drittliga-Spiel bei Waldhof Mannheim gestaltet, bleibt abzuwarten.