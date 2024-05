Der Morgen nach der Aufstiegsparty: GAK-Feier war "lang und intensiv"

Der GAK hat die mathematische Rückkehr in die Bundesliga ausgiebig gefeiert. Trainer Gernot Messner geht es am Tag danach "nicht so schlecht" und denkt schon an die Planungen für die nächste Saison im Oberhaus.

GAK-Trainer Gernot Messner bereitet den Klub auf die Rückkehr in die Bundesliga vor. GEPA pictures