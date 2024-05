Der Durchmarsch des GAK zurück in die Bundesliga

2013/14: Meister der 1. Klasse A

Es begann mit einem 0:0 in Judendorf und endete am 31. Mai 2014 mit 62 von 66 möglichen Punkten und 124:12 Toren! Der Meister stellte die Top-3-Torjäger, die Nummer eins war mit 34 Toren Ali "He scores, when he wants" Ivanescu, der auch das erste Tor des neugegründeten GAC (!) schoss. GEPA pictures