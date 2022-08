Der "King" bleibt L.A. treu: LeBron James verlängert bei den Lakers

Mit 37 Jahren zeigt sich LeBron James noch immer nicht müde vom professionellen Basketball - und zugleich weiterhin im Dress der Los Angeles Lakers. Der NBA-Superstar hat seinen Vertrag um gleich zwei Jahre verlängert.

LeBron James und die Los Angeles Lakers haben sich laut eines ESPN-Berichts auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt.

Wie der US-Fernsehsender und das Medienunternehmen am Mittwoch berichtete, könnte der 37 Jahre alte James bis zum Ende der Saison 2024/2025 in Kalifornien spielen. "The King" besitzt allerdings die Option, schon 2024 vorzeitig aus dem Vertrag auszusteigen. Eigentlich wäre der Vertrag von James nach der kommenden Saison ausgelaufen.

Die zwei weiteren Jahre Vertrag bringen James 97,1 Millionen US-Dollar (95,5 Millionen Euro) ein. Der viermalige NBA-Champion steigt mit einem bislang ausgehandelten Gesamtgehalt von insgesamt 532 Millionen US-Dollar (523 Millionen Euro) zum bestverdienenden Spieler in der Geschichte der stärksten Basketball-Liga der Welt auf, wenn er noch weitere drei Spielzeiten absolviert.

Der 2,06 Meter große Top-Athlet spielt seit 2018 bei den Lakers. 2020 hatte der seit vielen Jahren überragende Profi mit der Mannschaft die Meisterschaft gewonnen, zuletzt aber enttäuschende Monate erlebt. Los Angeles, 17-maliger Champion, hatte in der abgelaufenen Saison die Play-offs verpasst. Verletzungen hatten James dabei oft ausgebremst, er kam auf lediglich 56 von inklusive Play-offs möglichen über 100 Einsätze - und erreichte in dieser Zeit trotzdem erstaunliche Werte wie 30,3 Punkte, 8,2 Rebounds und 6,2 Assists im Schnitt.