"Der ideale Trainer für die Hafenstraße": RWE verlängert mit Dabrowski

Lange war darüber spekuliert worden, wann Rot-Weiss Essen den Vertrag mit Christoph Dabrowski verlängern würde. Vor dem Spiel in Dresden war es nun soweit: Das Papier mit dem RWE-Coach läuft nun bis 2026.

Rot-Weiss Essen und Christoph Dabrowski werden auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten. Das hat der Traditionsverein am Donnerstag bestätigt. Der 45-jährige Fußballlehrer, der seit 2022 bei RWE an der Seitenlinie steht, verlängerte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026.

"Als wir Christoph Dabrowski vor fast zwei Jahren verpflichtet haben, waren wir davon überzeugt, dass er mit seiner Art und seiner Vorstellung von Fußball der ideale Trainer für RWE und die Hafenstraße ist. Dieses Gefühl hat sich seit Beginn unserer Zusammenarbeit mehr als bestätigt", sagte der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig, besonders beeindruckt davon, wie "'Dabro' in der vergangenen Saison gegen jegliche Widerstände angekämpft und in diesem Jahr unsere Mannschaft auf ein neues Level gehoben hat".

Flüthmann: "Klares Signal für Kontinuität und Überzeugung"

Sportdirektor Christian Flüthmann wird in der Verlautbarung der Essener ebenfalls zitiert: "Die Vertragsverlängerung mit Christoph Dabrowski ist als klares Signal für Kontinuität und für die Überzeugung, nur gemeinsam erfolgreich sein zu können, zu werten. Trotz der Herausforderungen der vergangenen Saison hat 'Dabro' nicht nur die gesteckten Ziele erreicht, sondern ist auch mit gesteigerter Entschlossenheit in die neue Saison gestartet." Was eine, so Flüthmann "mehr als positive Entwicklung in dieser Spielzeit" zur Folge hatte.

Der Verein sieht sich in seiner Trainerwahl vor zwei Jahren also bestätigt und freut sich, mit Dabrowski weiter "an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten".

"Die Wucht der Hafenstraße"

Der Ex-Profi fühlt sich in Essen am richtigen Platz. "Mir war schon vor meinem Antritt klar, dass RWE ein sehr leidenschaftlicher und emotionaler Verein ist", sagte Dabrowski und bezeichnete die Hafenstraße als das passende Umfeld, um mit einer Mannschaft arbeiten zu können. "Wir haben gemeinsam mit unseren Fans in dieser Saison eine tolle Entwicklung genommen - darauf will ich aufbauen. Mit der Wucht der Hafenstraße im Rücken ist mit diesem Verein noch einiges möglich."

Wie weit es in dieser Saison noch nach oben gehen kann, lässt sich vielleicht schon nach dem anstehenden 27. Spieltag erahnen, wenn RWE beim Aufstiegsaspiranten Dynamo Dresden antreten muss (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker). Aktuell hat Essen fünf Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Ulm, deren sieben auf die SGD.