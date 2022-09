Der Henkelpott? Neuer: "Wir gehören zu den Favoriten"

Die Statistik spricht für den FC Bayern vor dem Auftaktspiel zur Königsklassen-Saison 2022/23 bei Inter Mailand. Für Manuel Neuer ist sein Team ein Mitfavorit auf den Titelgewinn, während Trainer Julian Nagelsmann bezüglich der Aufstellung auf einigen Positionen noch grübelt.

Blickt optimistisch in die neue CL-Saison: Manuel Neuer. Getty Images

Aus Mailand berichtet Frank Linkesch

Mathijs de Ligt oder Dayot Upamecano? Marcel Sabitzer oder das Startelf-Comeback von Leon Goretzka? Und vier aus sechs in der prominent besetzte Bayern-Offensive: Nagelsmann hat sich am Abend vor dem Gruppenauftakt bei Inter Mailand noch nicht endgültig festgelegt. "Ob es geschichtsträchtig wird, weiß ich nicht, es wird aber in jedem Fall wichtig", sagte er mit Hinweis auf das Giuseppe-Meazza-Stadion, in dem der FC Bayern 2001 Champions-League-Sieger wurde und Deutschland 1990 den Grundstein zum WM-Titel legte.

Historisch betrachtet liegen dem FC Bayern Gastspiele bei Inter Mailand, alle drei wurden gewonnen: 1988 drehte der FCB in San Siro eine 0:2-Heimniederlage durch einen 3:1-Sieg und kam im UEFA-Cup weiter, 2006 siegte er in der Gruppenphase mit 2:0, 2011 im Achtelfinale mit 1:0, um allerdings im Rückspiel noch auszuscheiden. Aus den jüngsten zehn Aufeinandertreffen mit italienischen Teams holten die Münchner acht Siege und zwei Remis. "Das ist eine sehr erfahrene und abgezockte Truppe", charakterisiert Trainer Nagelsmann den Gegner, dessen Probleme in der Liga - zuletzt gab es ein 2:3 im Derby gegen den AC - "Fluch und Segen" sein können.

Bezüglich der eigenen Mannschaft ist Nagelsmann optimistisch gestimmt: "Wir sind ganz gut im Rhythmus und grundsätzlich gut drauf." Auch die Leistung beim jüngsten 1:1 bei Union Berlin sei so schlecht nicht gewesen.“ Die Gruppe, zu der auch der FC Barcelona und Viktoria Pilsen gehören, schätzt es als "sehr interessant" ein, man habe nicht groß Zeit, sich Schwächen zu erlauben.

Beeindruckend ist die Auftaktbilanz des FCB in die Gruppenphase, traditionell startet er erfolgreich. Seit 2003/04 gewannen die Bayern jede Partie am ersten Spieltag, 18 am Stück. Die letzte Niederlage setzte es 2002 beim 2:3 gegen La Coruna, als der spätere FCB-Star Roy Makaay dreimal traf.

"Das ist eine sehr gute und positive Statistik, so wollen wir weitermachen", sagte Kapitän Manuel Neuer nach der Ankunft in Mailand am Dienstagabend. Der Torhüter warnte aber auch: "Es kann auch sein, dass man mal schlecht startet, hoffentlich nicht morgen. Wir müssen das Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen und wissen, dass es kein Selbstläufer wird."

In den vergangenen 16 CL-Spielzeiten gab es gar nur einen Gegentreffer im Startspiel, 2012 beim 2:1 gegen den FC Valencia. Seitdem steht die Null. Generell sind die Münchner in der Gruppenphase seit 28 Spielen ungeschlagen, 25 "Dreiern" stehen drei Remis seit dem 0:3 bei Paris St.-Germain im September 2017 gegenüber.

Längst ist die Gruppenphase Pflicht, die Kür folgt mit der K.-o.-Phase im Frühjahr. "Wir gehören mit den üblichen Verdächtigen zu den Favoriten", sagt Neuer mit Blick auf den Titel, Nagelsmann pflichtet ihm bei: "Bayern München sollte immer Mitfavorit sein." Zu Untermauern gilt es dies ab Mittwochabend.