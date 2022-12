Der FCS vermeldet sattes Plus - bei den Finanzen und den Mitgliedern

Der 1. FC Saarbrücken hat am Montagabend auf seiner Mitgliederversammlung positive Zahlen verkündet. Im Aufsichtsrat gibt es eine Veränderung.

Zumindest auf der finanziellen Seite hat der 1. FC Saarbrücken im Geschäftsjahr 2021/22 erfolgreich abgeschnitten. Der Drittligist vermeldete am Montagabend auf seiner Mitgliederversammlung ein signifikantes Plus von 617.000 Euro vor Steuern mit Stichtag am 30. Juni, erstmals nach vielen Jahren also wieder einen Gewinn. Der Umsatz des FCS betrug demnach knapp elf Millionen Euro.

Die Anzahl der Mitglieder beim Traditionsverein ist derweil auf 5.200 gestiegen - neuer Rekord. Allein in den vergangenen drei Jahren kamen 2.000 Mitglieder neu hinzu.

Strauch ersetzt Seel

Gewählt wurde auch der neue Aufsichtsrat. Gleich im ersten Wahlgang wurden die bereits im Amt befindlichen Frank Hälsig, Meiko Palm, Egon Schmitt, Eugen Hauch, Michael Haubrich und Aron Zimmer in ihrer Tätigkeit bestätigt.

FCS-Legende Wolfgang Seel war nicht mehr angetreten, ihn ersetzt fortan Oliver Strauch.

Aus sportlicher Sicht konnte die Saison 2021/22 nicht mit dem anvisierten Aufstieg in die 2. Liga abgeschlossen werden, Saarbrücken wurde am Ende Siebter. In der laufenden Spielzeit belegt die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl - der Manager wurde nach acht Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage vom Interims- zum festen Coach bis Saisonende - Platz zwei hinter dem Saarland-Rivalen und Überraschungs-Primus SV Elversberg. Im Punktspielbetrieb geht es für den FCS am 14. Januar mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg weiter.