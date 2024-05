Der FCK hofft auf eine lange Leverkusener Nacht in Dublin

Seit Montagmittag ist der DFB-Pokal schon mal in Berlin. Im Roten Rathaus erfolgte zwei Wochen vor dem Finale im Olympiastadion zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern im Beisein der Berliner Senatorin für Inneres und Sport, Iris Spranger (SPD), und DFB-Präsident Bernd Neuendorf die offizielle Übergabe der Trophäe an die Hauptstadt und den DFB.

Lukas Hradecky gönnte sich vor der offiziellen Veranstaltung erst nochmal eine Berliner Spezialität. In einem Imbiss unweit des Rathauses in Berlin-Mitte verspeiste der Kapitän von Bayer Leverkusen erstmal genüsslich einen Döner.

Im Rathaus saß der Torhüter des neuen Deutschen Meisters dann in der ersten Reihe und erlebte mit, wie Perry Bräutigam, Ex-Bundesliga-Torwart (Jena, Nürnberg, Rostock) und Pokal-Botschafter von RB den Pokal nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen der Leipziger abgeben musste. Zwei Wochen vor dem Pokalfinale war Hradecky gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Fernando Carro sowie dem Pokalbotschafter von Bayer, Michael Ballack, in die Hauptstadt gekommen, um sich auf das Endspiel am 25. Mai einzustimmen. In das gehen die Leverkusener nach ihrer bislang famosen Saison als haushoher Favorit. "Sie haben nichts zu verlieren, davor muss man Respekt haben", sagt Hradecky indes mit Blick auf Kaiserslautern, "und den haben wir auch." Stets den vollen Fokus auf die jeweiligen Gegner zu richten und nicht nachzulassen, sei "das Geheimnis für die Zahl 50", so der 34-Jährige - für die 50 Pflichtspiele, die Leverkusen mittlerweile unbesiegt ist.

Diese Serie wollen Hradecky und seine Kollegen in den noch ausstehenden drei Pflichtspielen - in der Liga gegen Augsburg, im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo und eben im Pokalfinale - unbedingt aufrechterhalten. "Wenn wir so nah dran sind, wäre es echt schade, wenn es nicht klappen würde", betont der finnische Keeper, der bereits 2018 mit Eintracht Frankfurt in Berlin triumphierte (3:1 gegen Bayern München).

Dankert pfeift - FCK mit Sondertrikot

Vor einem eventuellen Leverkusener Triumph 2024 stehen aber erstmal mindestens 90 Minuten gegen den 1. FC Kaiserslautern, die übrigens von Schiedsrichter Bastian Dankert geleitet werden. In der Pfalz fiebert man dem ersten Final-Teilnahme seit 2003 (1:3 gegen Bayern München) entgegen. Erst recht, seit die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel am vergangenen 33. Zweitliga-Spieltag den Ligaverbleib gesichert hat. "Ein unfassbar schwere Aufgabe" erwartet FCK-Kapitän Jean Zimmer, der ebenso wie Geschäftsführer Thomas Hengen und Ex-Torwart- sowie -Torwart-Trainer Gerry Ehrmann am Montag die Farben des Außenseiters vertrat. Doch bei den Pfälzern ist man dennoch zuversichtlich. "In den Pokalspielen haben wir grundsätzlich sehr solide Leistungen gebracht", sagt Zimmer, und auch Hengen betont: "Im Fußball ist vieles möglich. Man muss einfach dran glauben und alles in die Waagschale werfen." Für das Finale hat sich der FCK etwas Besonderes ausgedacht: ein Sonder-Trikot, in das die Silouette des am 20. Februar verstorben Andreas Brehme eingewoben ist.

Hoffnung auf den ersten Pokalsieg seit 1996 macht dem ehemaligen Defensivspieler Hengen (224 Bundesligaspiele für den FCK, Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg) unter anderem, dass Leverkusen drei Tage zuvor das in Dublin das Europa-League-Finale bestreitet. "Ich hoffe, dass sie drei Tage vorher Bierduschen haben, feiern und eine lange Nacht haben, damit sie vielleicht nicht ganz mit 100 Prozent ins Finale in Berlin gehen werden." Hradecky macht Hengen und den Pfälzern im Falle eines Final-Erfolgs in Dublin aber wenig Hoffnung darauf, dass Bayer eventuell zu ausgiebig feiern wird. "Ich werde mich benehmen. Die Feierlichkeiten werden angepasst - wenn sie überhaupt kommen."