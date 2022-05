Der FC Bayern ist digitaler Champions-League-Sieger

Am Ende dieser Saison feiert der FC Bayern München doch noch einen internationalen Titel, wenn auch nicht auf dem Rasen. Eine Studie der digitalen Fullservice-Agentur Nexum AG sieht den deutschen Rekordmeister als digitalen Champions-League-Sieger. Enttäuschend schneiden in der Studie die englischen und spanischen Großklubs mit Ausnahme des FC Barcelona ab. Partner der Studie ist "kicker business solutions".

Die Digitalisierung schreitet im 21. Jahrhundert mächtig voran, die Corona-Pandemie hat sie sogar nochmals beschleunigt und massiv verstärkt. Der Profifußball bildet keine Ausnahme. Nexum hat deshalb im März und April dieses Jahres untersucht, wie die 20 nach UEFA-Koeffizient (Stand: Februar 2022) besten europäischen Vereine die digitale Transformation für ihre Internationalisierungsstrategie nutzen. Maßgebend waren die sechs Kategorien Website, Onlineshop, Social Media (Facebook, Twitter, Instagram), E-Sports, Professional Networks und Marketing Spread.

Das Ergebnis der Studie, die am vergangenen Mittwoch im Max-Morlock-Stadion vorgestellt wurde, sieht den FC Bayern als klaren Sieger. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Unser Ziel ist es, unsere Fans auf der ganzen Welt zu erreichen - und das funktioniert über unsere Club-Plattformen hervorragend", sagt Präsident Herbert Hainer und verspricht: "Da die Digitalisierung sowohl in unserem täglichen Leben als auch in der Welt des Fußballs immer mehr an Bedeutung gewinnt, werden wir diesen erfolgreichen Weg konsequent weiter gehen."

Hainer nahm im Rahmen der Studienvorstellung an einer von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob moderierten Talk-Runde ebenso teil wie Niels Rossow (kaufmännischer Vorstand des 1. FC Nürnberg), kicker Digital-Chef Werner Wittmann und FCB-Mediendirektor Stefan Mennerich, der sich ebenfalls über die Auszeichnung freute: "Nummer eins in diesem Digitalisierungs-Ranking der europäischen Top-Klubs zu sein - das ist schon etwas Besonderes und eine tolle Bestätigung für das ganze Team."

Spannende Talk-Runde: Herbert Hainer, Niels Rossow, Jörg Jakob, Bastian Franken, Stefan Mennerich und Werner Wittmann (von links) diskutierten im Rahmen der Studienvorstellung über die zunehmende Digitalisierung im Sport. Vincent Wolff

Entscheidende Bewertungsgröße bei der Studie war die internationale Ausrichtung des digitalen Angebotes. Die einzelnen Kategorien wurden unterschiedlich gewichtet. Die Website, der Onlineshop und Social Media jeweils mit 24 Prozent, E-Sports, Professional Networks und Marketing Spread mit jeweils 9,5 Prozent. Der FC Bayern verfolge dabei konsequent eine ganzheitliche Digitalstrategie, heißt es in der Studie. Zwei Kategoriensiege (Onlineshop und Professional Networks), zwei Silbermedaillen (Website und Social Media) und zwei Platzierungen im oberen Drittel machen ihn zum europäischen Digital-Champion. Alle anderen Vereine könnten zwar punktuell glänzen, Defizite in anderen Bereichen aber damit nicht ausgleichen.

Den zweiten Platz belegt mit einigem Abstand zum FC Bayern der FC Barcelona. Die Siege in den Kategorien Social Media (gemeinsam mit dem FC Bayern) und Professional Networks gleichen bei Barca die schlechteren Platzierungen in den Kategorien Website und Shop aus. Bronze holt sich mit Pokalsieger RB Leipzig ein weiterer deutscher Klub, der in der Bereichen Professional Networks und E-Sports überzeugt. Borussia Dortmund als dritter deutscher Verein landet dagegen nur auf Rang 16.

Die Studie zeigt, dass sportlicher Erfolg in der Königsklasse nicht zwangsläufig zu einer international ausgerichteten Digitalstrategie führt. Real Madrid belegt zum Beispiel lediglich Platz 15. Der FC Liverpool, Reals Gegner im echten Champions-League-Finale am Samstag, ist auf Rang 12 nur unwesentlich besser. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass alle Vereine großes Verbesserungspotenzial aufweisen. Das weiß auch Mennerich, der verspricht: "Natürlich geht unsere Reise weiter: Personalisierung, noch mehr Content für die Fans oder Web 3.0 sind nur einige Schlagworte für das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten anpacken werden."