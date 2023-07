Der FC Augsburg II muss unerwartet viel umbauen

Dass eine U 23 jährlich vor personellen Umwälzungen steht, ist normal. Doch beim FC Augsburg II dreht sich das Transferkarussell diesen Sommer besonders rasant.

Damit haben die Verantwortlichen und das Trainerteam im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Augsburg nicht gerechnet. Tobias Strobl, Trainer der Regionalligamannschaft des FCA, kann sich derzeit über Mangel an Arbeit nicht beklagen. Denn in seinem Kader herrscht ein Kommen und Gehen. In der vergangenen Woche weilte Strobl mit seinem Team im Kleinwalsertal (Österreich) in einem fünftägigen Trainingslager. Nun muss er in seinem Team Umbaumaßnahmen vornehmen, wie sie der Verein bisher in dieser Form nicht kannte. Mittlerweile haben den FCA II sage und schreibe 15 Spieler verlassen, weitere scheinen ihren Abflug vorzubereiten.

Deshalb misst er jeder Trainingseinheit und jedem Testspiel große Bedeutung zu. Nach den Tests gegen den TSV Schwabmünchen (Landesliga/11:0), FC Sonthofen (Bayernliga/1:1) gastierte das FCA-Nachwuchsteam während der Woche beim Bezirksligisten TSV Wertingen und kam dort durch Treffer von Daniel Hausmann (2) und Lucas Ehrlich zu einem 3:0-Erfolg.

Eine "Riesenherausforderung"

Mit den Abläufen im Trainingscamp und den ersten Vorbereitungsbegegnungen zeigte sich der Fußball-Lehrer sehr zufrieden. "Was ich auf dem Platz gesehen habe, stellte mich sehr zufrieden, die Abläufe waren in Ordnung." Für Strobl kommt es derzeit in erster Linie darauf an, die Neuzugänge möglichst schnell zu integrieren. Denn es muss ihm und seinen Trainerkollegen gelingen, möglichst schnell wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft zu formen. "Das ist eine Riesenherausforderung", sagt Strobl.

Denn die Spielerabwanderung an der Donauwörther Straße geht offenbar weiter. Mittlerweile hat sich nach Fabian Wessig (Würzburger Kickers) mit Raphael Akoto ein weiterer Leistungsträger verabschiedet. Der Abwehrspieler wechselt zum Südwest-Regionalligisten FC Homburg. Dorian Cevis absolviert derzeit ein Probetraining beim Zweitligaabsteiger SV Sandhausen. Die Kraichgauer zeigen großes Interesse an dem Mittefeldakteur. Auch Josué Mbila war bislang Stammspieler, geht jetzt aber zur SpVgg Bayreuth.

Zu den bisherigen Neuzugängen aus den eigenen A-Junioren und den externen Akteuren Lukas Aigner (27/FC Schweinfurt 05), Julian Bell (20/TSV 1860 München), Juan Ignacio Cabrera (20/FC Ingolstadt II), Moritz Kaube (22/Eintracht Bamberg), Faris Moumouni (20/Holstein Kiel II) und Daniel Hausmann (20/SpVgg Unterhaching) gesellt sich seit dieser Woche der von Dynamo Dresden gekommene Lucas Ehrlich (19), der zwar einen Lizenzspielervertrag erhält, aber zunächst in der U 23 zum Einsatz kommen soll.