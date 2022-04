Der Bundesliga winkt ein fünfter Champions-League-Platz

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig sind dem Europa-League-Triumph nah. Mit welchen Folgen für die Verteilung der Europapokalplätze?

Ausgelassener Auswärtsjubel: RB Leipzig in Bergamo, Eintracht Frankfurt in Barcelona. imago images (2)

Noch nie stand eine deutsche Mannschaft im Europa-League-Finale, doch in diesem Jahr ist die Chance größer denn je: Mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben erstmals gleich zwei Bundesligisten das Halbfinale erreicht.

Das hilft der Bundesliga schon in der diesjährigen Fünfjahreswertung, aber womöglich auch noch in der nächsten: 2022/23 winkt ihr ein zusätzlicher Europapokalplatz - in der Champions League.

Denn: Wer auch immer die Europa League 2021/22 gewinnt, spielt in der kommenden Saison in der Champions-League-Gruppenphase und wird bei der Auslosung sogar mit den Meistern der besten Ligen im ersten Topf landen. Die weiteren Folgen hängen von der Ligaplatzierung des Siegers ab.

Wie die Bundesliga einen Extra-Platz in der Champions League erhält

Konkret: Sollte sich die Eintracht im Halbfinale gegen West Ham United und auch in einem etwaigen Finale gegen Leipzig oder die Glasgow Rangers durchsetzen, sich aber über die Bundesliga - so wie es aktuell aussieht - nicht für Europa qualifizieren, dann dürfte die Bundesliga ausnahmsweise einen fünften Teilnehmer in der Königsklasse stellen.

Setzt sich stattdessen Leipzig im Europa-League-Finale am 18. Mai in Sevilla durch und bleibt gleichzeitig unter den ersten vier Klubs in der Bundesliga-Tabelle, ändert sich nichts: Es bliebe bei vier deutschen Champions-League-Tickets.

Gewinnt Leipzig oder Frankfurt die Europa League als Tabellenfünfter oder -sechster, geht das damit verbundene Europa-League- oder Europa-Conference-League-Ticket gewissermaßen verloren. Es bliebe bei insgesamt sieben deutschen Europapokalstartern 2022/23, davon aber fünf in der Champions League.

Und wenn Leipzig Europa-League- und DFB-Pokal-Sieger wird?

Noch etwas komplizierter würde es werden, wenn Leipzig neben der Europa League auch noch den DFB-Pokal gewinnen und gleichzeitig unter den ersten Sechs landen sollte. Dann ginge der Europa-League-Platz, der dem DFB-Pokal-Sieger zusteht, an die Bundesliga und der Tabellensiebte würde profitieren: Er bekäme den Europa-Conference-League-Platz, der Fünfte und der Sechste dürften in der Europa-League-Gruppenphase starten, Leipzig in der Champions League.

Doch erste Voraussetzung für alle Eventualitäten bleibt ein historisches Ereignis: das erste Europa-League-Finale mit deutscher Beteiligung.