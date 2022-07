"Der alte Traktor ist mit an Bord": Löhmannsröben wechselt zu Zwickau

Knapp vier Jahre nach der "Cornflakes"-Affäre hat Jan Löhmannsröben (31) wieder mit dem Drittligisten FSV Zwickau zu tun: Der Mittelfeldspieler schließt sich den Schwänen diesmal aber an.

"Ein sehr erfahrener und bekannter Spieler der 3. Liga" ist neu in Zwickau. Das gab FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth am Freitagabend auf der Zwickauer Website bekannt: Niemand geringeres als Jan Löhmannsröben (31), der vor wenigen Jahren nach einem 1:1 seines Ex-Klubs Kaiserslautern bei den Schwänen infolge seines "Cornflakes"-Interviews deutschlandweit Kultstatus erlangte, schließt sich den Schwänen an.

Die neue Nummer 10 passt "sehr gut in das Anforderungsprofil"

Löhmannsröben erhält die Nummer 10 sowie einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 plus eine Option auf Verlängerung des Kontrakts, heißt es weiter. Der Routinier, zuletzt für den Halleschen FC aktiv, passe aufgrund seiner Erfahrung "sehr gut in das Anforderungsprofil, was wir für die defensive Sechser-Position gesucht haben", meint Wachsmuth, der ergänzt: "Wir sind uns sicher, dass er uns mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, seiner Erfahrung, und nicht zuletzt seiner Mentalität auf jeden Fall weiterhelfen wird."

Ich werde alles für euch auf dem Platz geben. Jan Löhmannsröben

Der Kasseler Löhmannsröben freut sich in einem vom Verein veröffentlichten Video derweil "sehr, dass es geklappt hat. Der alte Traktor ist mit an Bord, ich werde alles für euch auf dem Platz geben", erklärt er. Der Wechsel sei dem 31-Jährigen leicht gefallen, schließlich werde "hier Fußball ehrlich gearbeitet, darum bin ich froh hier zu sein, um mit den Jungs zusammen zu fighten".

Mit den in Zwickau vorgelebten Werten wie Engagement und Mentalitätsstärke könne Löhmannsröben sich sehr gut identifizieren. Ab sofort ist er froh, nicht mehr gegen den FSV agieren zu müssen - "es tat immer weh, gegen sie zu spielen". Daher schloss die neue Nummer 10, die als Führungsspieler vorangehen möchte: "Ich war schon immer sehr positiv überrascht von der Art und Weise wie Zwickau spielt, das war auch einer der Gründe warum ich hier unterschrieben habe - das Team ist der Star."