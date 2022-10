"Der Abend war genial mit den Fans": Union feiert mehrere Premieren

Union Berlin schaffte am Donnerstagabend etwas Historisches. Die Köpenicker überwintern erstmals in der Vereinsgeschichte international. Dementsprechend fielen die Reaktionen nach dem Spiel aus.

Union Berlin feierte am Donnerstagabend gleich mehrere Premieren: Die Eisernen trafen beim 1:0 gegen Malmö erstmals in einem europäischen Wettbewerb im Stadion An der Alten Försterei, feierten den ersten europäischen Erfolg im eigenen Stadion und sicherten sich zum ersten Mal das internationale Überwintern.

Dementsprechend glücklich zeigten sich die Protagonisten nach dem Last-Minute-Sieg: "Es spürt jeder im Stadion, dass es etwas Besonderes ist. Der Abend war so genial heute mit den Fans", sagte beispielsweise Rani Khedira gegenüber NITRO.

Fischer sieht Leistungssteigerung nach Wiederanpfiff

Die Spieler von Union ließen ihre Fans, die über die gesamte Spieldauer hinweg für lautstarke Unterstützung gesorgt hatten, aber lange bis zum erlösenden Siegtreffer warten. Der fiel dann in der 89. Spielminute vom ominösen Punkt aus. Das Tor habe sich das Team laut Trainer Urs Fischer durch die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang erarbeitet.

Allerdings war auch eine Prise Glück dabei, denn beim Foulspiel von Emmanuel Lomotey an Kevin Behrens stand der Malmöer Abwehrspieler nur wenige Zentimeter näher zum eigenen Tor als Behrens. "Eine Fußspitze hat es ausgemacht. Das nehmen wir mit", meinte Fischer.

Im Mittelpunkt stand nach der Partie auch Schiedsrichter Aleksandar Stavrev. Fischer bemängelte die fehlende Klarheit und beschrieb die Linie des Unparteiischen mit dem Wort "wild". Insgesamt zeigte der Nordmazedonier zehn Feldspielern eine Gelbe Karte - zu viel aus der Sicht des Union-Trainers.

Dazu schickte er in der Nachspielzeit Lomotey nach Eingriff des VAR anstelle von Gelb-Rot direkt mit Rot vom Platz und hatte kurioserweise zuvor nach einem Foul von Morten Thorsby an Martin Olsson Elfmeter für Union gepfiffen, den er nach Ansicht der Videobilder aber richtigerweise revidierte.

Nun wartet in der Bundesliga Dortmund

Aus Berliner Sicht war das nach Abpfiff aber alles nebensächlich, was zählte war der Sieg und die drei Punkte. Damit haben die Köpenicker die K.-o.-Phase der Conference League schon sicher in der Tasche, doch Fischer reicht das nicht. "Ich glaube, in der Europa League zu überwintern, muss klar das Ziel sein."

Nun richten sich die Blicke der Unioner aber erstmal auf das "Kerngeschäft" Bundesliga. Dort empfangen die Eisernen am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Borussia Dortmund.